بعد إصابته الغامضة.. غاريث بيل يشارك في تدريبات منتخب ويلز (صور)

أثار الجناح الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الجدل مجددًا بظهوره رفقة منتخب بلاده ويلز في التدريبات الجماعية؛ ما يؤكد على إمكانية مشاركته في المباراتين أمام أذربيجان والمجر في تصفيات أمم أوروبا 2020.

ومنذ إصابته في المباراة الأخيرة لمنتخب ويلز أمام كرواتيا ورفضه الكشف عن تفاصيل إصابته، لم يلعب غاريث بيل أي مباراة مع ريال مدريد ولم يتدرب مع المجموعة نهائيًا رفقة زملائه.

وقال زيدان قبل مواجهة إيبار حول النجمين غاريث بيل وجيمس رودريغيز: ”ليسا متاحين للعب معنا، ولا يعانيان من إصابة، سيذهبان لمنتخبي بلديهما لا يمكننا فعل أي شيء، لديهم 5 أو 6 أيام وسنرى إن كانا جاهزين للعب دوليًا“.

وتلعب ويلز أوراقها الأخيرة للتأهل مباشرة من المجموعة الخامسة التي تتصدرها كرواتيا برصيد 14 نقطة وخلفها المجر بـ12 ثم سلوفاكيا بـ10 نقطة وويلز بـ8 نقاط.

وتحتاج ويلز للفوز في المباراتين أمام أذربيجان والمجر، مع تعثر سلوفاكيا في إحدى المباراتين المتبقيتين لها للصعود للمركز الثاني والتأهل المباشر للنهائيات.

وسجل غاريث بيل هدفين لمنتخب ويلز في التصفيات كان آخرها أمام منتخب كرواتيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 وشهد إصابة لاعبي ريال مدريد لوكا مودريتش وبيل.

وعاد لوكا مودريتش للعب مع ريال مدريد، واستعاد مستواه في المباريات الأخيرة، حيث كان أبرز لاعبي الفريق خلال مباراة إيبار، بينما فرض غاريث بيل حصارًا حول حالته الصحية وطلب من إدارة ريال مدريد عدم الكشف عن التقرير الطبي الخاص بإصابته.