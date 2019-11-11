مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. حلم ”الغلاكتيكوس“ دفع ريال مدريد لمراقبة 8 لاعبين في موقعة ”أنفيلد“

لا يزال مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني يحلمون بتشكيل الجيل الجديد من ”الغلاكتيكوس“، في ظل الإحباط الشديد الذي سيطر على جنبات النادي الملكي بعد فشل الصفقات التي أبرمها الميرينغي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة في إحداث الفارق المنتظر.

ودفع ريال مدريد ما يزيد عن 300 مليون يورو لضم 5 لاعبين جدد إلى صفوف الفريق، وعلى رأسهم البلجيكي إدين هازارد، ولكن العروض والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن خلال الموسم الجاري لم ترتق إلى مستوى طموحات جماهير وعشاق ومسؤولي الريال.

قمة أنفيلد

وبعيدًا عن الصفقة الحلم المتمثلة في الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، فإن أنظار إدارة ريال مدريد توجهت أمس صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لمتابعة مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي التي أقيمت على ملعب ”أنفيلد“، وانتهت لصالح الريدز 3-1.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد والطاقم الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان حرصوا على متابعة اللقاء المثير، حيث تضع إدارة الميرينغي 8 لاعبين في صفوف الفريقين على رأس قائمة المطلوبين للفريق خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى وجود 5 لاعبين من ليفربول على رادار النادي الملكي، وعلى رأسهم المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فابينيو، وهم أصحاب الأهداف الثلاثة لليفربول أمس، إضافة إلى الأسكتلندي أندي روبرتسون والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأكدت أن ريال مدريد يرغب بشدة في ضم فان دايك، كونه المدافع الأفضل في العالم حاليًا، والوريث الشرعي للقائد سيرجيو راموس في دفاعات الملكي.

وتابعت: ”يرى مسؤولو ريال مدريد أن ضم واحد من الثنائي محمد صلاح وساديو ماني يعتبر هدفًا رئيسيًا للنادي في المستقبل القريب“.

وأضافت إن إدين هازارد وتيبو كورتوا يرغبان في ضم مواطنهما كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي إلى صفوف ريال مدريد، وهي الرسالة التي تلقتها إدارة النادي الملكي بإيجابية، لأن دي بروين هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في العالم.

وأشارت إلى أن رحيم سترلينغ، نجم السيتي، من ضمن اللاعبين الذين تابعهم مسئولو الريال في مباراة ليفربول أمس، إضافة إلى الشاب فيل فودين، 19 عامًا، الذي لم يشارك في اللقاء وظل على مقاعد البدلاء.

موقف نجم ليفركوزن

وكشفت تقارير صحفية إسبانية موقف الدولي الألماني كاي هافيرتز نجم وسط نادي بايرليفركوزن من العروض العديدة التي تلقاها للرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ElDesmarque الإسبانية إن هافيرتز حسم وجهته وقرر الانضمام إلى نادي ريال مدريد، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع الجوهرة الألمانية، الشاب المتألق حاليًا رفقة فريقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هافيرتز هو أحد أبرز العناصر الواعدة في القارة الأوروبية، ويحظى بمتابعة العديد من الأندية في القارة العجوز، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، كان يأمل في ضم هافيرتز إلى صفوف الريدز في الموسم المقبل، إلا أن رغبة اللاعب يبدو أنها حسمت الأمر لصالح ريال مدريد في نهاية المطاف.