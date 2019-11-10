نادي برشلونة يرد على تقارير إقالة فالفيردي

نفى جوليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، الشائعات التي خرجت في الفترة الماضية بشأن رحيل مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، بسبب النتائج السيئة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة الأسبوع الماضي أمام ليفانتي بنتيجة 1-3 على ملعب سيوداد دي فالنسيا في المسابقة المحلية، وأكمل الأسبوع بتعادل محبط مع سلافيا براغ على ملعب كامب نو في المسابقة القارية.

وعلق أمور على تلك الأنباء في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الإسبانية، قائلًا: ”كمسؤولين في إدارة برشلونة، لم نناقش مطلقًا فكرة إقالة فالفيردي“.

وأضاف: ”هناك ثقة تامة في إرنستو، ونعتقد أنه مدرب رائع ويتصدر بالفريق جدول الدوري وننافس على جميع البطولات في كل موسم“.

وتابع: ”نحن نتصدر أيضًا مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك لا أعتقد أن هناك شيئًا يمكن أن يقال بشأن هذا الأمر“.

واختتم تصريحاته بالحديث عن أنطوان غريزمان: ”يواجه بعض الصعوبات بسبب تغيير مركزه مع برشلونة، لكنه شارك أمام سيلتا فيغو كمهاجم، وكل ما يحتاجه هو الانسجام مع زملائه“.

نيلسون سيميدو

إلى ذلك، أعلن نادي برشلونة تعرض مدافعه نيلسون سيميدو لإصابة في ربلة الساق اليسرى ستغيبه عن الملاعب نحو خمسة أسابيع.

وقال النادي في بيان إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها الظهير الأيمن لبرشلونة عقب المباراة بعد إصابته واستبداله في الدقيقة الـ 23 من المباراة ليشارك بدلًا منه سيرجيو بوسكيتس أثبتت حاجته للعلاج نحو خمسة أسابيع.

وأضاف النادي أن سيميدو خاض 16 مباراة مع الفريق هذا الموسم، 12 في الدوري وأربعًا في دوري أبطال أوروبا.

أزمة في مركز الظهير

وحال غياب اللاعب عن الفريق هذه الفترة سيفتقد النادي الكتالوني لجهوده في مباريات ليغانيس في الدوري وبروسيا دورتموند في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا ثم مباراة قمة أمام أتلتيكو مدريد في الليغا وإنتر ميلان في إيطاليا في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال وأخيرًا مواجهة ريال سوسيداد في الليغا.

ومن المقرر عودة اللاعب في الـ14 من ديسمبر/كانون الأول المقبل أي قبل موعد الكلاسيكو في كامب نو بأربعة أيام حيث من المقرر إقامة المباراة في الـ 18 من ديسمبر/كانون الثاني.

وهذه الإصابة رقم 17 في صفوف الفريق هذا الموسم تعرض لها 12 لاعبًا لأن بعضهم أصيب أكثر من مرة مثل جوردي ألبا الذي يتعافى حاليًّا من آخر انتكاسة له.

ودون سيميدو أو الموقوف سيرجيو روبرتو يتعين على ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الاستعادنة بالظهير الأيمن الوحيد المتاح حاليًّا بالفريق السينغالي موسى واغو لمواجهة ليغانيس مطلع الأسبوع المقبل، حيث لم يشارك واغو في أي مباراة هذا الموسم لأنه بعيد عن خطط المدرب.

سحر ميسي

وسجل ميسي هدفين من ركلتين حرتين مذهلتين ليحرز أول ثلاثية له هذا الموسم ويقود برشلونة للفوز 4-1 على سيلتا فيغو واستعادة صدارة الليغا.

ونفذ قائد برشلونة ركلة جزاء بهدوء ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 23 لكنه ارتكب خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس أولازا التعادل لسيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقة الـ42.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أعاد ميسي التقدم لبرشلونة بعد تنفيذ ركلة حرة من مدى بعيد بشكل مذهل في أعلى الزاوية.

وكرر ميسي الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليحرز الثلاثية رقم 34 في مسيرته بالدوري الإسباني ويعادل إنجاز رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأحرز البديل بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة الـ85 ليحقق برشلونة فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتي في الجولة الماضية بالدوري المحلي ثم التعادل دون أهداف على أرضه مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.