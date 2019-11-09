 نادي برشلونة يضرب سيلتا فيغو برباعية ويواصل صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي برشلونة يضرب سيلتا فيغو برباعية ويواصل صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

نادي برشلونة يضرب سيلتا فيغو برباعية ويواصل صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق برشلونة اليوم السبت، لعبور ضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

تسيد الحذر في أداء لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأولى من شوط المباراة الأولى، إلى أن جاءت الدقيقة 23 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة نفذها ميسي في المرمى.

ومع حلول الدقيقة 42 أشعل سيلتا فيغو فعاليات اللقاء بإحرازه التعادل عبر الأوروغوياني لوكاس أولازا.

ولم يمر وقت طويل على التعادل، فبعدها بثلاث دقائق أحرز ميسي الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج برشلونة متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48 واصل ميسي هوايته في تسجيل الأهداف بإحرازه للهدف الثالث له ولفريقه.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 84 لتشهد الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق سيرخيو بوسكيتس.

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