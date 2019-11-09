هدف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.. ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

ويملك الفريق الكتالوني 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر ريال سوسيداد، ويأتي سيلتا فيغو في المركز 18 بتسع نقاط.

وخاض برشلونة 11 مباراة فقط، حيث تم تأجيل مواجهته مع ريال مدريد من الجولة العاشرة، إلى ديسمبر المقبل، أما سيلتا فيغو خاض 12 مباراة.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز بالمباراتين الماضيتين حيث قدم مستوى متواضعًا وخسر أمام ليفانتي 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود لويس سواريز الذي يعاني من مشكلة في ربلة الساق، وجوردي ألبا الذي يعاني من شد في أوتار الركبة التي قد تبعده عن الفريق لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وحقق برشلونة أسوأ انطلاقة في مسابقة الدوري الإسباني منذ تولى أرنستو فالفيردي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني في صيف 2017.

برشلونة حصد 31 نقطة في أول 11 مباراة بمسابقة الدوري الإسباني في موسمه الأول مع فالفيردي، فيما حصد 24 نقطة من أول 11 مباراة في موسمه الثاني قبل أن تنخفض إلى 22 نقطة في موسمه الثالث.