التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد سيلتا فيغو مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نور، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الرسمية للبرسا كالآتي: شتيغين – سيميدو – بيكيه – أومتيتي – فيربو – روبيرتو – أرثور – دي يونغ – ميسي – غريزمان – فاتي.

دكة البدلاء: نيتو – لينغليت – سواريز – بوسكيتس – راكيتيتش – فيدال – ديمبلي

ويملك الفريق الكتالوني 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر ريال سوسيداد، ويأتي سيلتا فيغو في المركز 18 بتسع نقاط.

وخاض برشلونة 11 مباراة فقط، حيث تم تأجيل مواجهته مع ريال مدريد من الجولة العاشرة، إلى ديسمبر المقبل، أما سيلتا فيغو خاض 12 مباراة.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز بالمباراتين الماضيتين حيث قدم مستوى متواضع وخسر أمام ليفانتي 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود لويس سواريز الذي يعاني من مشكلة في ربلة الساق، وجوردي ألبا الذي يعاني من شد في أوتار الركبة التي قد تبعده عن الفريق لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وحقق برشلونة أسوأ انطلاقة في مسابقة الدوري الإسباني منذ تولى أرنستو فالفيردي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني في صيف 2017.

برشلونة حصد 31 نقطة في أول 11 مباراة بمسابقة الدوري الإسباني في موسمه الأول مع فالفيردي، فيما حصد 24 نقطة من أول 11 مباراة في موسمه الثاني قبل أن تنخفض إلى 22 نقطة في موسمه الثالث.