تقرير: إقالة فالفيردي حال خسارة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية اليوم السبت، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اتخذ قرارًا بإقالة إرنستو فالفيردي في حال تعثر الفريق مجددًا في لقاء الفريق في وقت لاحق أمام سيلتا فيغو في الليغا.

وأدت النتائج السيئة للفريق مؤخرًا فضلًا عن الأداء السيئ إلى وضع فالفيردي في موقف سيئ وحرج للغاية، خاصة بعد التعادل السلبي في كامب نو مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وقبله الخسارة أمام ليفانتي في الليغا.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن البديل سيكون مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني كبير، لكن في الوقت نفسه ترى الصحيفة أن بارتوميو بحاجة لشهر على الأقل للتعاقد مع مدير فني جديد لم يتم تجديده بعد، لكن من أكثر الأسماء المرشحة هما في الآونة الأخيرة الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

#ExclusivaABC Valverde será destituido si el Barcelona no gana hoy al Celta https://t.co/X1An6llSTb — ABC Deportes (@abc_deportes) November 9, 2019

وأضافت الصحيفة أنه في الحالة الأولى (كومان) يمكن للمدير الفني الهولندي أن يرحل عن تدريب منتخب بلاده بنهاية يورو 2020 أي أنه سينتظر للموسم المقبل حيث يعتبر أن تدريب برشلونة ”حلمه الكبير“.

وبالنسبة لخيار غالاردو فإن المدير الفني لريفر بليت يتحين الفرصة لتدريب فريق أوروبي كبير ولن يجد أفضل من برشلونة بعد قيادة الفريق الأرجنتيني إلى القمة بتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

الفرصة الأخيرة لفالفيردي

ويواجه برشلونة سيلتا فيغو من أجل العودة للمسار الصحيح بعد الفشل في الفوز في آخر مباراتين أمام منافسين متواضعين، ما وضع المدرب فالفيردي تحت ضغط أكبر.

وتعرض برشلونة لخسارة مهينة 3-1 من ليفانتي مطلع الأسبوع الماضي ثم تعادل على أرضه دون أهداف مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا ليعبر الجمهور عن غضبه.

وقال فالفيردي ”من الجيد أن يكون الجمهور متطلبًا، في كرة القدم، كل شيء يحدث بسرعة وقبل أيام قليلة كنا في سلسلة انتصارات، والآن انقلب كل شيء في دقيقة واحدة، إنها مسألة أيام ويمكننا الخروج من هذا الموقف أيضًا“.

وأضاف: ”في كرة القدم الآن ومع فرق مثلنا يكون الشيء الوحيد المنتظر هو الفوز في كل لقاء، واذا تحقق هذا بسحق المنافسين يكون أفضل، لا يوجد اكتفاء أبدًا“.

وربما يشارك مع برشلونة لويس سواريز حيث تردد تعافيه من الإصابة بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة أمام سيلتا الذي سيلعب أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد أوسكار جارسيا لاعب وسط برشلونة السابق.

دعم بارتوميو

وكان بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد جدد دعمه لمدرب الفريق إرنستو فالفيردي في ظل الشكوك التي تحوم حوله بعد البداية السيئة للفريق، كما أكد على رغبته في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مدى الحياة.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية: ”هذا الموسم جلبنا لاعبين شبابًا نعتقد أن بإمكانهم مساعدة الفريق، فالفيردي يبقى المدرب المثالي لتسيير هذه التوليفة من لاعبين يملكون خبرة، وفازوا بعدد من الألقاب ولاعبين جدد“.

وأضاف متحدثًا عن مستقبل برشلونة ودور فالفيردي: ”من المهم أن نخلق هذا الاتحاد بين جيلين من اللاعبين وتكوين فريق يمكنه أن يقدم برشلونة، وفالفيردي يملك الإمكانيات لتحقيق ذلك“.

وأكد بارتوميو على رغبته في بقاء ميسي مرتبطًا ببرشلونة مدى الحياة، وقال: ”عقد ميسي ينتهي صيف 2021 لكن تبقى دائمًا الرغبة من جميع الأطراف إن كان يحس بالحماس والقوة لتمديدها إلى ما لا نهاية، أقارنه دائمًا مع بيليه الذي كان دائمًا ملكًا لفريق واحد برازيلي، وليس لدي شك أن ميسي بعد نهاية مشواره كلاعب سيبقى مرتبطًا ببرشلونة“.

وتحدث الرئيس عن فشل صفقة نيمار وقال :“ بعد الذي حدث في الصيف قرر البقاء في باريس سان جيرمان، يجب علينا أن نتوفر على احترام كبير لفريق آخر ولاعبيه .“

وعبر بارتوميو عن ثقته في الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي وقال: ”المجيء لبرشلونة والنجاح ليس سهلًا، ديمبلي جاء وعرف صعوبات، ولكننا نثق في مؤهلاته، كوتينيو لم يتأقلم بسهولة وفضلنا هذا الموسم إعارته لبايرن ميونخ لكن كوتينيو نجم عالمي“.

كما تحدث رئيس برشلونة عن مستقبل الفريق ما بعد ميسي وقال: ”في موسمين أو 3 سيكون قائدنا ميسي، لكن أيضًا هناك لاعبون صغار جاؤوا للفريق من خارج إسبانيا ومن مدرسة الفريق لامسيا، ونحن سعداء لكوننا نهيأ لمرحلة ما بعد ميسي“.

ويواجه برشلونة اليوم في الكامب سيلتا فيغو في لقاء برسم الجولة 13 من الدوري الإسباني بحثًا عن استعادة الصدارة من ريال سوسيداد الذي تعادل أمس مع ليغانيس ورفع رصيده إلى 23 نقطة.