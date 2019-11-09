رئيس نادي برشلونة يجدد دعمه لفالفيردي ورغبته في تمديد عقد ليونيل ميسي

جدد بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، دعمه لمدرب الفريق إرنستو فالفيردي في ظل الشكوك التي تحوم حوله بعد البداية السيئة للفريق، كما أكد على رغبته في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مدى الحياة.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية: ”هذا الموسم جلبنا لاعبين شبابًا نعتقد أن بإمكانهم مساعدة الفريق، فالفيردي يبقى المدرب المثالي لتسيير هذه التوليفة من لاعبين يملكون خبرة وفازوا بعدد من الألقاب ولاعبين جدد“.

وأضاف متحدثًا عن مستقبل برشلونة ودور فالفيردي: ”من المهم أن نخلق هذا الاتحاد بين جيلين من اللاعبين وتكوين فريق يمكنه أن يقدم برشلونة، فالفيردي يملك الإمكانيات لتحقيق ذلك“.

وأكد بارتوميو على رغبته في بقاء ميسي مرتبطًا ببرشلونة مدى الحياة، وقال: ”عقد ميسي ينتهي صيف 2021 لكن تبقى دائمًا الرغبة من جميع الأطراف إن كان يحس بالحماس والقوة لتمديدها لما لا نهاية، أقارنه دائمًا مع بيليه الذي كان دائمًا ملكًا لفريق واحد برازيلي وليس لدي شك أن ميسي بعد نهاية مشواره كلاعب سيبقى مرتبطًا ببرشلونة“.

وتحدث الرئيس عن فشل صفقة نيمار وقال :“ بعد الذي حدث في الصيف قرر البقاء في باريس سان جيرمان، يجب علينا أن نتوفر على احترام كبير لفريق آخر ولاعبيه .“

وعبر بارتوميو عن ثقته في الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي وقال: ”المجيء لبرشلونة والنجاح ليس سهلًا، ديمبلي جاء وعرف صعوبات ولكننا نثق في مؤهلاته، كوتينيو لم يتأقلم بسهولة وفضلنا هذا الموسم إعارته لبايرن ميونخ لكن كوتينيو نجم عالمي“.

كما تحدث رئيس برشلونة عن مستقبل الفريق ما بعد ميسي وقال: ”في موسمين أو 3 سيكون قائدنا ميسي، لكن أيضًا هناك لاعبون صغار جاؤوا للفريق من خارج إسبانيا ومن مدرسة الفريق لامسيا، ونحن سعداء لكوننا نهيأ لمرحلة ما بعد ميسي“.

ويواجه برشلونة اليوم في الكامب سيلتا فيغو في لقاء برسم الجولة 13 من الدوري الإسباني بحثًا عن استعادة الصدارة من ريال سوسيداد الذي تعادل أمس مع ليغانيس ورفع رصيده إلى 23 نقطة.