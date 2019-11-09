ماركا تكشف كافة تفاصيل كأس السوبر الإسبانية في جدة

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية في الفترة من الثامن و12 يناير/ كانون الثاني المقبل، ويحصل طرفا النهائي على 12 مليون يورو لكل منهما، بينما يحصل الخاسران في قبل النهائي على 8.9 مليون يورو لكل منهما.

وبالإضافة للأموال التي سيحصل عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 50 مليون يورو يتم استثمارها في تنشئة اللاعبين الصغار.

وتقول الصحيفة ذاتها إن هناك فرقًا مذهلًا بين النظام القديم للبطولة والنظام الجديد في النواحي الاقتصادية والرياضية.

في الماضي كان طرفا النهائي يحصلان على قيمة التذاكر ونسبة من حقوق البث التلفزيوني التي تخص الاتحاد المحلي، وحتى في حال تأهل ريال مدريد وبرشلونة للنهائي لن يجني أي منهما أكثر من 3 ملايين يورو.

البطولة في جدة

ويشمل النظام الحالي إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي، حيث تقام مباريات قبل النهائي يوم الأربعاء الثامن من يناير والخميس 9 يناير/كانون الثاني، والنهائي يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما لا تقام مباريات الليغا، وستقام بدلًا منها مباريات تصفيات كأس ملك إسبانيا التي لن تشارك فيها الأندية الأربعة المشاركة في السوبر.

وستقام قرعة البطولة يوم الإثنين المقبل الساعة 16:00 في مقر الاتحاد في مدريد بمشاركة أندية فالنسيا وبرشلونة بطل كأس الملك والليغا على التوالي وأتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي. .

وستقام البطولة في جدة على ساحل البحر الأحمر وهي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية وتبعد 60 كم عن مكة المكرمة وهي المركز التجاري للبلاد.

وستكون أيضًا نقطة الانطلاق في سباق رالي دكار 2020 في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، واستضافت مباريات التنس ومباريات للمنتخب البرازيلي.