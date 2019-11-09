التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على إيبار، على الملعب البلدي إبوروا، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت علي محمد علي.

ويملك ريال مدريد 22 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد برشلونة ولعب كل منهما 11 مباراة، مقابل 23 نقطة لريال سوسيداد من 13 مباراة، في حين يملك إيبار 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

والموسم الماضي خسر ريال مدريد 0/3 على ملعب إيبار، عندما كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربًا للنادي الملكي.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة إيببار غياب مارسيلو، وغاريث بيل، وجيمس رودريغيز، وناتشو، وأسينسيو، بداعي الإصابة، بينما استبعد زيدان بقرار فني أودريوزولا، وماريانو دياز، ولوكا يوفيتش.

وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، ورافائيل فاران، وسيرجيو راموس، وفيرلاند ميندي.

الوسط: فالفيردي، وكاسيميرو، وتوني كروس.

الهجوم: رودريغو، وكريم بنزيما، وإدين هازارد.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إيبار، وقال: ”كل المباريات التي نخوضها معقدة، وربما ضد إيبار ستكون أكثر تعقيدًا“.

وأضاف ”إيبار يملك ملعبًا مختلفًا تمامًا عن باقي المنافسين، فهو صغير الحجم ودائمًا تكون المباريات صعبة هناك، ونحن مستعدون جيدًا للمباراة“.

وتابع عن حالة مارسيلو ”لن أخبركم بما لديه، لأنني لا أملك إذنًا للتصريح، وهو أمر صغير، ونحن أكثر هدوءًا“.

وعن حالة الثنائي بيل ورودريغيز، أجاب زيزو ”هما ليسا متاحين للعب، وسينضمان لمنتخبي ويلز وكولومبيا، وبعد ذلك بـ5 أو 6 أيام سنرى ما إذا كانوا مستعدين للمشاركة مع منتخبات بلادهم أم لا“.

وأوضح ”بيل وجيمس قاما بعمل بدني على أرض الملعب، لكنهما لم يتدربا مع الفريق، وحين لا تتدرب مع المجموعة لا يمكنك أن تشارك، لأنك تفتقر للقدرة على ذلك“.

وواصل زيدان: ”رودريغو وفالفيردي؟ لم أتفاجأ بالمستوى، هما يشاركان معنا، لذلك، وفي كل مرة يحصلان على الفرصة يثبتان أحقيتهما بها“.