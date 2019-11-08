زيدان يثير الجدل مجددًا بشأن غاريث بيل وجيمس رودريغيز

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن الثنائي غاريث بيل وجيمس رودريغيز لا يعانيان أي إصابة، لكنهما غير متاحَين للعب رفقة الفريق في لقاء إيبار، ما يثير الجدل مرة أخرى حول النجمين.

وقال المدرب الفرنسي قبل مواجهة إيبار غدًا السبت في الدوري الإسباني: ”ليسا متاحَين للعب معنا، ولا يعانيان من إصابة، سيذهبان رفقة منتخبَي بلدهما، ولا يمكننا فعل أي شيء، لديهم 5 أو 6 أيام، وسنرى إن كانا جاهزَين للعب دوليًا“.

وأضاف زيدان: ”هذا لا يعني أنهما لم يكونا مصابَين، ولكنهما حاليًا غير جاهزَين للعب معنا غدًا، لم يتدربا مع الفريق، وحين لا يتدربان مع المجموعة فهذا يعني أنهما غير متاحَين للعب معنا“.

وتحدث زيدان عن لقاء إيبار وقال: ”كل المباريات معقدة، ممكن في إيبار أكثر لكن الملعب صغير جدًا، في الدوري لا وجود للقاء سهل ونحن مستعدون للعب لقاء جيد ونعرف جيدًا المنافس“.

كما رفض زيدان التعليق حول لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية وقال: ”نحن هنا من أجل اللعب، الاتحاد الإسباني اتخذ قرارًا وسنحترمه ونفكر في اللعب فقط“.

كما رد زيدان على تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بشأن تصريحاته حول النجم الفرنسي كليان مبابي وقال: ”لم أقل أي شيء، قلت فقط ما قاله اللاعب بنفسه وهو أنه يحلم باللعب هنا وكل العالم يعرف ذلك“.

وأكد زيدان أنه يملك 25 لاعبًا ولن يناقش وضع أي منهم رغم تألق بعضهم مؤخرًا، وقال في جواب حول ضمان رودريغو الرسمية في التشكيل الأساسي: ”لدي 25 لاعبًا، وكلهم مهمون وكل مباراة عليّ أن أختار التشكيلة التي يناسبها وسأختار“.

وتحدث زيدان عن إصابة مارسيلو وقال: ”لا يمكنني قول تفاصيل كثيرة، لكني أقول إنها إصابة بسيطة ونحن هادئون مع مارسيلو“.