قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي مالطا ورومانيا.. عودة موراتا وغياب أنسو فاتي وسيبايوس

عاد ألفارو موراتا لتشكيلة إسبانيا لخوض مباراتي مالطا ورومانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد أن سجل المهاجم 5 أهداف في آخر 5 مباريات مع أتلتيكو مدريد.

وتأهلت إسبانيا بالفعل للنهائيات العام المقبل وتحتاج لتجنب الهزيمة في واحدة من المباراتين لضمان صدارة المجموعة السادسة.

واختير داني أولمو لأول مرة بالتشكيلة بينما يغيب عنها أنسو فاتي مهاجم برشلونة الصاعد وداني سيبايوس لاعب وسط آرسنال.

ولعب أولمو مهاجم زغرب دورًا بارزًا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا الفائز ببطولة أوروبا هذا العام وظهر بشكل مبهر مع فريقه الكرواتي في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وضمت القائمة 5 لاعبين فقط من ”الثلاثي الكبير“ في الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وانضم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي لم يلعب منذ 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية، للتشكيلة فيما استُبعد جوردي ألبا ظهير برشلونة للإصابة.

ولم يتم استدعاء أنسو فاتي (17 عامًا)، الذي نال الجنسية الإسبانية في سبتمبر أيلول الماضي وخاض مباراته الأولى مع منتخب تحت 21 عامًا، وعلى الأرجح سينضم لتشكيلة منتخب الشباب الذي يقوده لويس دي لا فوينتي عند إعلانها في وقت لاحق اليوم.

وتستضيف إسبانيا المباراتين وتواجه مالطا أولًا يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري ثم تلتقي مع رومانيا بعدها بـ3 أيام.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) باو لوبيز (روما).

مدافعون: خوسيه غايا (فالنسيا) داني كارفاخال (ريال مدريد) راؤول ألبيول (نابولي) إنيجو مارتينيز (أتلتيك بلباو) سيرجيو راموس (ريال مدريد) خوان بيرنات (باريس سان جيرمان) باو توريس (فياريال) خيسوس نافاس (إشبيلية).

لاعبو وسط: سيرجيو بوسكيتش (برشلونة) رودري (مانشستر سيتي) تياغو (بايرن ميونخ) ساؤول نيغويز (أتلتيكو مدريد) فابيان رويز (نابولي) سانتي كازورلا (فياريال).

مهاجمون: رودريغو (فالنسيا) جيرار مورينو (فياريال) باكو ألكاسير (بروسيا دورتموند) ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) داني أولمو (دينامو زغرب).