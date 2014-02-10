ميسي خامس هدافي الليغا على مرّ التاريخ

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني
قفز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للصف الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني الدرجة الأولى بعد تسجيله ثنائيته في شباك إشبيلية ليرفع رصيده للهدف 226، وفض الشراكة مع الإسباني سيزار رودريغيز لاعب برشلونة السابق والذي كان يحتل إلى جوار ميسي الصف الخامس.
وانتزع ميسي لقب الهداف التاريخي لبرشلونة في الدوري الإسباني من سيزار نفسه والذي كان يحمل هذا اللقب رغم كونه سجل لبرشلونة 192 هدفاً فقط من 224 هدف سجلها في الدوري الإسباني.
ويحتاج النجم الأرجنتيني لـ 25 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني وهو اللقب الذي يبقى تحت رحمة أفضل لاعب في العالم 4 مرات ويمكنه بسهولة تجاوزه سواء في نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم القادم على أبعد تقدير.
ويتفوق على ميسي فقط في الوقت الراهن مواطنه الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو (227 هدفا) والأسطورة الإسباني راؤول جونزاليس (228) والمكسيكي هوجو سانشيز (234) وتيلمو زارا (251).
ويخوض النجم الأرجنتيني موسمه العاشر في الدوري الإسباني منذ 2004-2005 حيث سجل هدفاً وحيداً، لكن مستواه التهديفي تطور بعد ذلك ليسجل 6 أهداف في موسمه الثاني و14 في الثالث و10 في الرابع ثم 23 في الخامس و34 في السادس و31 في السابع، قبل أن يسجل رقماً قياسياً في تاريخ الدوري الإسباني بتوقيعه 50 هدف موسم 2011-2012 ثم 46 هدف الموسم الماضي، بينما سجل لحد الساعة 11 هدف بعد مرور 23 جولة من الدوري الإسباني.
وتجدر الإشارة أنّ غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 168 هدفاً في 4 مواسم ونصف مع ريال مدريد ويحتل الصف 14 في ترتيب الهدافين التاريخيين لليغا.