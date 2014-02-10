ميسي خامس هدافي الليغا على مرّ التاريخ

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني

قفز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للصف الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني الدرجة الأولى بعد تسجيله ثنائيته في شباك إشبيلية ليرفع رصيده للهدف 226، وفض الشراكة مع الإسباني سيزار رودريغيز لاعب برشلونة السابق والذي كان يحتل إلى جوار ميسي الصف الخامس.

وانتزع ميسي لقب الهداف التاريخي لبرشلونة في الدوري الإسباني من سيزار نفسه والذي كان يحمل هذا اللقب رغم كونه سجل لبرشلونة 192 هدفاً فقط من 224 هدف سجلها في الدوري الإسباني.

ويحتاج النجم الأرجنتيني لـ 25 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني وهو اللقب الذي يبقى تحت رحمة أفضل لاعب في العالم 4 مرات ويمكنه بسهولة تجاوزه سواء في نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم القادم على أبعد تقدير.