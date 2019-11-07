تفاصيل قرعة كأس السوبر الإسباني بالنسخة الجديدة

ذكرت صحيفة ”أس“ أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيجري الإثنين المقبل قرعة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجرى لأول مرة وفق نظام جديد وخارج إسبانيا.

وقرر الاتحاد الإسباني تغيير النظام السابق وإجراء بطولة من 4 فرق خارج إسبانيا، حيث تلعب نصف نهائي ونهائي.

ويشارك في النسخة الحالية برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، وفالنسيا حامل لقب كأس الملك، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري لأن برشلونة لعب نهائي الكأس.

ولن تكون القرعة موجهة حيث سيسحب نصف النهائي بين الفرق الأربعة، وبالإمكان أن تنتج عنها مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي أو ديربي مدريد.

وسيحصل الفائز على مليوني يورو والخاسر في لقاء النهائي على 1،44 مليون يورو، بينما يحصل الخاسران في نصف النهائي على 800 ألف يورو.

وستتحمل المدينة التي ستحتضن المسابقة تكاليف استضافة الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني.

ومن المحتمل أن تحتضن السعودية أول نسخة جديدة من كأس السوبر الإسباني، حيث تبقى أقوى المرشحين لاحتضانها.

وتقام مباريات البطولة أيام 8 و9 و12 كانون الثاني/ يناير المقبل، وستلعب مباراة في كل يوم.

يشار إلى أن برشلونة حامل الرقم القياسي في بطولة السوبر الإسباني برصيد 13 لقبًا، بينها لقب العام 2018، في حين حصد ريال مدريد اللقب 10 مرات.