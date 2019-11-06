تقارير: نادي برشلونة ينفي التفاوض مع غالاردو أو تدخل ميسي في ترشيحه لخلافة فالفيردي

نفت صحيفة ”سبورت“، الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، شائعات التفاوض مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ليحل محل إرنستو فالفيردي في المستقبل.

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الأربعاء، إن هناك اهتمامًا من برشلونة بغالاردو وذلك بترشيح من النجم والقائد ليونيل ميسي.

لكن ”سبورت“ نفت تمامًا اتصال برشلونة بالمدير الفني الأرجنتيني أو أي شخص قريب منه ولا توجه للاستغناء عن فالفيردي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن ميسي هو الذي طرح اسم غالاردو لتولي هذا المنصب وذلك بناءً على اختياره للمدير الفني لريفر بليت ضمن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) سنويًا.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب الصحيفة ذاتها، إن تلك التقارير غير صحيحة، وإن ميسي يصر على أنه لم يكن له رأي بمن يدرب النادي ، ولا حتى تاتا مارتينو، المدير الفني الأسبق للنادي الكتالوني.

ولن تزداد هذه الشائعات إلا في حالة استمرار النتائج السلبية وآخرها التعادل السلبي مع سلافيا براغ في كامب نو ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويعد غالاردو، والهولندي رونالد كومان، المرشحين البارزين لتولي المنصب خلفا لفالفيردي، لكن في الوقت الحالي، لا يفكر برشلونة في أي تغييرات وشيكة في منصب المدير الفني.

برشلونة لا يزال في الصدارة.

ورغم البداية السيئة فإن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن أسلوب لعب الفريق يظل دون تطوير وفي تراجع حيث يعتمد بشكل كبير على أداء ميسي.

واستمر المستوى المتباين لبرشلونة وفشل في اختراق التشكيلة المثابرة والجريئة لفريق سلافيا براغ الضيف خلال التعادل السلبي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وفي ظل إصابة لويس سواريز، افتقر برشلونة للحسم الهجومي، وقدم أوندري كولار حارس مرمى الفريق الضيف أداءً يثير الإعجاب ليمنع بطل إسبانيا من هز شباكه، ويخيب آمال ميسي وسيرجي روبرتو رغم محاولاتهما من مسافة قريبة في الشوط الثاني.

ويتصدر برشلونة، الذي مُني بهزيمة مفاجئة خارج ملعبه 3-1 أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط عقب 4 مباريات، بينما يتذيل سلافيا جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ولم يخجل المدافع جيرارد بيكيه من انتقاد مستوى برشلونة، حيث قال:“اللعب بهذه الطريقة يجعل من الصعب علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا، وسنحت لنا الفرص للتسجيل لكننا لم نهز الشباك، ولم تصب النتائج في مصلحتنا في آخر مباراتين، وعندما لا تحقق الفوز في مباراتين في برشلونة، فإن الجماهير تنتظر المزيد لأن التوقعات تكون مرتفعة، ونتائجنا ليست سيئة، ويمكن أن تكون أفضل لكننا بحاجة للحفاظ على الهدوء ومحاولة التحسن“.