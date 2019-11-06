التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد غالاطة سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة غالاطا سراي التركي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، هازارد.

فيما جاءت تشكيلة غالاطة كالآتي:

ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو متواجد بالمركز الثاني في المجموعة الأولى وفي رصيده أربع نقاط، ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بواقع 9 نقاط، ويحل كلوب بروج بالمركز الثالث بنقطتين، ويتذيل جلطة سراي الترتيب بنقطة واحدة فقط.

سعى الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) لاستعادة هيبته وصورة البطل التي فقدها في الموسم الماضي لصالح ليفربول الإنجليزي.

وخلال مبارياته الثلاث في المسابقة هذا الموسم، اكتفى ريال مدريد بتحقيق فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، وتعادل صعب مع بروج 2-2 بعدما كان متأخرًا حتى الدقيقة 55 بثنائية نظيفة، وخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان في الجولة الأولى.