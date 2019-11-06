صحيفة: سعر إرلينغ هالاند نجم سالزبورغ لا يتوقف عن الارتفاع.. وريال مدريد يسعى لضمه

يواصل النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، مهاجم رد بول سالزبورغ النمساوي، إبهار قارة أوروبا بأهدافه، حيث تضاعف سعره بشكل كبير، وفقًا لما قالته صحيفة AS الإسبانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ريال مدريد وضع هالاند هدفًا لتعزيز سياسته الجديدة الخاصة بالتعاقد مع الشاب قبل أن يزيد سعره، لكن مهاجم ريد بول سالزبورغ البالغ من العمر 19 عامًا جعل الأمر صعبًا.

ودخل هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي، يوم الثلاثاء، من ركلة جزاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

ووضع هالاند الضيوف في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية من ركلة جزاء في مرمى الفريق الإيطالي على أرضه، ليرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في أربع مباريات، وفقًا لموقع ”أوبتا“ الإحصائي.

The Legend of Erling Haaland grows. ???? No teenager has scored more goals in 1 #UCL campaign than the 19-year-old. And it's only Matchday 4. ???? pic.twitter.com/HXN54QUakW — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 5, 2019

كما أن المهاجم النرويجي الشاب بات رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول أربع مباريات بعد زي كارلوس مع بورتو البرتغالي موسم 1992/93، وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس 1995، ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013/14.

كما أنه بات الأكثر تسجيلًا في أول أربع مباريات وبعده كل من الفرنسي تييري هنري والكرواتي إيفان كلاسنيتش والإسباني كوستا والإيفواري ديدييه دروغبا وكل منهم سجل خمسة أهداف.

وأصبح أيضًا ثاني أصغر لاعب يسجل في أول أربع مباريات في دوري الأبطال بعد الفرنسي كيليان مبابي حينما كان عمره 18 عامًا.

وتعاقد سالزبورغ مع هالاند مقابل خمسة ملايين يورو والآن سعره لا يتوقف عن الزيادة، حيث سجل بالفعل 23 هدفًا رسميًا هذا الموسم بين الدوري النمساوي والكأس ودوري الأبطال، وهو عدد كبير من الأهداف لم يصل له حتى البولندي روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ نفسه (20 هدفًا).

الفتى الذهبي

وتخشى صحافة النرويج تكرار ما حدث مع مارتن أوديغارد الذي انضم إلى ريال مدريد ولم يشارك، لكنهما يلعبان سويًا في منتخب النرويج ويتألقان سويًا وتطلق عليهما وسائل الإعلام المحلية ”الثنائي الحلم“.

وينافس هالاند بقوة على جائزة ”الجولدن بوي“ أو الفتى الذهبي لأفضل لاعب أقل من 21 عامًا، حيث إنه بين القائمة المختصرة الأخيرة ولذلك من الطبيعي أن تستمر قيمته السوقية في الارتفاع.

وكان سعر هالاند في سبتمبر/أيلول الماضي على موقع ”تراسيفير ماركت“ الشهير الذي يحدد أسعار اللاعبين 12 مليون يورو، لكن تألقه في دوري أبطال أوروبا زاد سعره لأضعاف هذا الرقم، حيث بات يوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بين الأندية الكثيرة التي تريد التعاقد معه.

البريميرليغ

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هالاند ارتبط بقوة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد ليوافق ذلك طموحاته باللعب في الدوري الإنجليزي، وفقًا لما يقول والده آلف إنغي هالاند، الذي سبق له تمثيل مانشستر سيتي وأندية إنجليزية أخرى.

وقال هالاند الأب: ”لقد كان مشجعًا لليدز يونايتد ومانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست، لقد تبع مشواري، ولكن الآن كلمته من فمه هو. هناك فارق بين أن تكون مشجعًا وبين أن تتعامل مع الأمر كوظيفتك“.

التقارير الأخيرة أكدت أن سالزبورغ سيطلب مبلغ مئة مليون يورو للاعب المميز، الذي ظهر في مباراتين دوليتين برفقة منتخب النرويج.