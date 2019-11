صحيفة: سعر إرلينغ هالاند نجم سالزبورغ لا يتوقف عن الارتفاع.. وريال مدريد يسعى لضمه

يواصل النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، مهاجم رد بول سالزبورغ النمساوي، إبهار قارة أوروبا بأهدافه، حيث تضاعف سعره بشكل كبير، وفقًا لما قالته صحيفة AS الإسبانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ريال مدريد وضع هالاند هدفًا لتعزيز سياسته الجديدة الخاصة بالتعاقد مع الشاب قبل أن يزيد سعره، لكن مهاجم ريد بول سالزبورغ البالغ من العمر 19 عامًا جعل الأمر صعبًا.

ودخل هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي، يوم الثلاثاء، من ركلة جزاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

ووضع هالاند الضيوف في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية من ركلة جزاء في مرمى الفريق الإيطالي على أرضه، ليرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في أربع مباريات، وفقًا لموقع ”أوبتا“ الإحصائي.

