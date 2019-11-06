رودريغيز يسير على خطى غاريث بيل وينضم لمنتخب بلاده رغم الإصابة

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، استدعى جيمس رودريغيز، لاعب وسط ريال مدريد، رغم إصابته في تكرار لموقف المدير الفني لمنتخب ويلز مع غاريث بيل زميل رودريغيز في النادي الملكي.

ونشر حساب المنتخب الكولومبي على تويتر تشكيلة كيروش لمواجهة بيرو والإكوادور، وضمت رودريغيز الذي غاب عن المباريات الأخيرة مع ريال مدريد بسبب الإصابة وولادة ابنه، لكن كيروش اتصل به بعد غيابه عن آخر تجمع للمنتخب.

مشكلة بيل

وفي نفس الإطار قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن بيل لن يكون متاحًا لخوض مواجهة الفريق على أرضه أمام غالاطة سراي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بسبب الإصابة على الرغم من انضمامه لتشكيلة ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

ولم يلعب بيل مع ريال منذ إصابته عقب تعادل ويلز 1-1 مع كرواتيا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه انضم يوم الثلاثاء لتشكيلة رايان غيغز لخوض مباراتي أذربيغان والمجر ضمن التصفيات القارية.

ولم يكشف ريال عن أي معلومات طبية بشأن أحدث إصابة لبيل.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه مع بطل تركيا ضمن المجموعة الأولى: ”سنرى كيف ستسير الأمور في نهاية الأسبوع، وما إذا كان بوسعه اللعب مع منتخب بلاده أم لا، ليس جاهزًا إلى الآن، يملك منتخب ويلز الحق في استدعائه ويرغب اللاعب في أن يكتمل شفاؤه، ليس لدي شك في ذلك“.

وقال غيغز، مدرب منتخب ويلز، إنه كان يأمل في أن يخوض بيل مباراة فريقه أمام إيبار يوم السبت المقبل، قبل أن يشارك مع منتخب ويلز، ومع ذلك قال زيدان إن اللاعب، الذي انضم لريال في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت بلغت 100 مليون يورو (111.03 مليون دولار) في 2013، ليس قريبًا من الوصول لكامل لياقته.

وأشار زيدان: ”ما نريده هو أن يكتمل شفاء اللاعب، والمشكلة إلى الآن هو أنه ليس جاهزًا، وليس بوسعه أن يكمل التدريب حتى النهاية“.

وأقر المدرب الفرنسي في السابق برغبته في إنهاء الارتباط مع بيل، وقال في يوليو/ تموز ”لو كان بوسعه أن يرحل غدًا، سيكون هذا أفضل بكثير“.