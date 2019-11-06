ماركا: عدم وجود بديل يبقي فالفيردي مدربًا لنادي برشلونة حتى نهاية الموسم

تحدثت صحيفة ”ماركا“ عن مستقبل المدرب الإسباني إيرنستو فالفيردي في برشلونة بعد البداية الصعبة للفريق هذا الموسم، خصوصًا خارج ملعبه والتعادل السلبي أمام سلافيا براغ في الكامب نو في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن مستقبل فالفيردي كان من الممكن أن يحسم بعد الخروج من ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفضيحة أنفيلد وبعدها خسارة لقب كأس الملك أمام فالنسيا، لكن عدم وجود بديل مثالي دفع إدارة برشلونة للإبقاء عليه لمدة موسم مع إمكانية إضافة موسم آخر لغاية 2021.

وبعد البداية السيئة هذا الموسم فإدارة برشلونة لن تفعل قرار تمديد عقد فالفيردي حتى صيف 2021، وسيكون الموسم الحالي هو الأخير وستحاول أن يبقى حتى نهايته باستثناء إن ساءت النتائج أكثر في المستقبل القريب.

ورغم البداية السيئة فبرشلونة يتصدر الدوري الإسباني بشراكة مع ريال مدريد ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن أسلوب لعب الفريق يظل دون تطوير وفي تراجع وحده الاعتماد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى الحل الدائم في الفريق.

وجاء تصريح بيكيه الذي أكد تفاجؤ اللاعبين بالطريقة الدفاعية لسلافيا براغ ليضع المدرب فالفيردي في قفص الاتهام، لكون أسلوب لعب الفرق التشيكية الدفاعي معروف وكان من المفروض أن يكون المدرب ملمًا بكل جوانبه ويضع الخطة المناسبة لتجاوزه.

كما أن فالفيردي لم يجد تشكيلًا أساسيًا قادرًا على الانسجام وغيّر كثيرًا في خط الوسط، وفي الهجوم لا يوجد انسجام كبير بين الثنائي ميسي وسواريز والنجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأوردت صحيفة ”سبورت“ انتقادات الفرنسي آرسين فينغر لأسلوب لعب برشلونة، والذي قال: ”يلعبون بطريقة كأن الفريق في أزمة، لعبهم بطيء وليس هناك حيوية، في 30 مترًا الأخيرة يغلب عليهم اللعب الفردي وكلما أضاعوا الكرة بإمكانهم تلقي هدف في الهجمات المرتدة لكونهم لا يقلصون المساحات مع المنافس“.

وأوضحت الصحيفة، أن وضع فالفيردي في برشلونة يسير نحو الوداع ورونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الحالي، يملك شرطًا جزائيًا في عقده يسمح له بتدريب برشلونة ويبقى الحل الأول أمام إدارة الفريق لتعويض المدرب الحالي لكن هناك أيضًا عدة مرشحين لخلافته.

رقم قياسي لبرشلونة أمام سلافيا براغ

حطم لاعبو برشلونة رقمهم القياسي في عدد الكيلومترات التي قطعوها في الملعب خلال لقاء سلافيا براغ بالكامب نو، لكنها كانت دون جدوى بالنظر لعدم تمكنهم من تحقيق الفوز.

وقطع لاعبو برشلونة أكثر من 111 كيلو مترًا في اللقاء، لكنهم ظلوا خلف منافسهم سلافيا براغ الذي يبذل لاعبوه مجهودًا بدنيًا كبيرًا وقطعوا 124 كيلو مترًا في اللقاء.

وفي اللقاءات السابقة كان أفضل إنجاز للاعبي برشلونة قطعهم 106 كيلومترات خلال لقاء الذهاب أمام سلافيا براغ وحققوا الفوز بصعوبة.

ويبقى لاعب خط وسط سلافيا براغ التشيكي توماس سوتشيك أكثر اللاعبين ركضًا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بقطعه في 4 لقاءات أزيد من 50 كيلومترًا، بينما أفضل لاعبي برشلونة هو الهولندي فرانكي دي يونغ والذي يحتل المركز السابع بأكثر من 46 كيلو مترًا.