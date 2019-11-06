ليونيل مرر أكثر للبديل فاتي.. إحصائية تبرز عدم تعاون ميسي وغريزمان في مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

أبرزت إحصائية لموقع LATDT عدم تعاون ثنائي خط هجوم نادي برشلونة ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان خلال مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب LATDT فإن ميسي وغريزمان تبادلا الكرة 4 مرات فقط خلال 90 دقيقة، في حين تبادل ميسي والبديل أنسو فاتي الكرة 5 مرات أي أكثر بمرة واحدة خلال 24 دقيقة فقط.

وتحدثت تقارير إسبانية عديدة عن عدم تعاون خط هجوم برشلونة الأساسي ميسي ولويس سواريز مع غريزمان.

وقالت صحيفة سبورت إنه خلال مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ أعطى ميسي الكرة لغريزمان 3 تمريرات فقط، وغريزمان أعطى ميسي الكرة مرة واحدة فقط.

كل هذا بسبب ان غريزمان طرد ميسي من المونديال ! غريزمان يدفع الثمن غاليا pic.twitter.com/5AfTMOLqZq — ساخر رياضي (@SakerSport) November 5, 2019

وزعمت صحف إسبانية أن غرفة خلع ملابس لاعبي برشلونة، خاصة النجوم الكبار وعلى رأسهم ميسي وسواريز، غير مرحبين بانضمام غريزمان، بسبب رفضه الانتقال لبرشلونة الصيف قبل الماضي، حيث فضل لاعبو النادي الكتالوني التوقيع مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

كان جيرارد بيكه لاعب برشلونة، قد كشف في حوار صحفي أن لاعبي برشلونة عرضوا جدولة مستحقاتهم من أجل مساعدة النادي في التوقيع مع نيمار.

وبحسب برنامج الشيرينغيتو، فإن ميسي غاضب للغاية من إصرار إدارة برشونة على التوقيع مع غريزمان بعكس رغبة اللاعبين الكبار.

وخرج غريزمان غاضبًا من مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بسبب عدم تمرير ميسي الكرة له وهو في وضعية سهلة أمام المرمى، وهو الأمر الذي تكرر في مباراة أمس أمام سلافيا براغ.