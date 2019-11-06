بالأرقام.. برشلونة يعاني من انقطاع الاتصالات بين ميسي وغريزمان

واصل نادي برشلونة عروضه ونتائجه المخيبة للآمال، فبعد الهزيمة الثقيلة أمام ليفانتي 1-3 في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، يوم السبت الماضي، كان الموعد أمس الثلاثاء مع إحباط جديد.

وسقط برشلونة في فخ التعادل مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لتتعقد فرص البلوغرانا نسبيًا في التأهل لدور الـ16 خاصة بعد أن حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا غاليًا على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2، ليقتنص 3 نقاط غالية.

وأصبح رصيد برشلونة 8 نقاط في المركز الأول، يليه دورتموند بـ7 نقاط، ثم إنتر ميلان 4 نقاط، وتتبقى للبارسا مباراتان ناريتان، الأولى أمام دورتموند في كامب نو، قبل أن يخرج لمواجهة الإنتر في سان سيرو.

انسجام مفقود

وأظهرت مباراة برشلونة وسلافيا براغ استمرار عدم الانسجام بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي انطوان غريزمان، وهو ما كشفته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية بالأرقام والتفاصيل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن مباراة براغ أكدت انقطاع الاتصالات تمامًا بين ميسي وغريزمان، حيث لم يحدث أي تواصل بين اللاعبين على مستوى التمريرات سوى 4 مرات فقط على مدار الـ90 دقيقة.

وأشارت إلى أن ميسي مرر الكرة 3 مرات إلى غريزمان، مقابل تمريرة واحدة فقط من الفرنسي إلى الأرجنتيني، وهو معدل ضعيف للغاية.

وأكدت ”ماركا“ أن مباراة برشلونة وسلافيا براغ تعتبر استمرارًا لظاهرة الانسجام المفقود بين ميسي وغريزمان، حيث أظهرت المباريات الأربع التي لعبها النجمان سويًا أن إجمالي عدد التمريرات بينهما 18 تمريرة في 4 مباريات.

وتابعت بقولها: ”على العكس تمامًا، فإن الروابط الكروية بين ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز قوية للغاية، حيث تبادل اللاعبان التمريرات 32 مرة في 3 مباريات شاركا فيها سويًا منذ مطلع هذا الموسم، في ظل غياب اللاعبين عن بعض المباريات نتيجة الإصابات“.

صدمة جوردي ألبا

كشف نادي برشلونة الإسباني عن غياب الظهير الأيسر جوردي ألبا عن صفوف الفريق من جديد، بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

لم يكمل الظهير الدولي المباراة التي احتضنها ملعب الكامب نو، حيث استبدل مع بداية الشوط الثاني ونزل بدلاً منه سيرجي روبرتو، بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية، وذلك بحسب ما أشار النادي الكاتالوني.

وشعر ألبا بآلام مع آخر دقائق الشوط الأول، عندما كان يحاول منع هجمة مرتدة للفريق التشيكي.

وستحدد مدة غياب ألبا وفقاً لاستجابته للبرنامج التأهيلي.

اعترافات فالفيردي

من جهة أخرى أقر المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب تعادل فريقه سلبيًّا أمام سلافيا براغ التشيكي على ملعب الكامب نو، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بوجود ضغوط كبيرة على الفريق، مشيرًا إلى ضرورة وجود رد فعل من جانبهم خلال المباريات المقبلة.

أوضح فالفيردي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: ”لم نظهر بأفضل مستوى لنا اليوم، على الرغم من طريقة لعب المنافس، هناك ضغوط كبيرة على الفريق، وعلينا الانتفاضة والرد سريعًا“.

وحول سير المباراة، أثنى المدرب الباسكي على الدفاع المتقدم للفريق التشيكي، ولكنه أبدى أسفه في الوقت ذاته لعدم قدرة لاعبيه على تشكيل خطورة أكبر مع وجود المساحات.

وشدد: ”لعب المنافس بخط دفاعي متقدم للغاية، وفي بعض الأحيان كان هناك 6 لاعبين على نفس الخط، الأمر كان يتعلق فقط بالدقة في استغلال هذه المساحات“.

كما أكد أن فريقه فشل في ترجمة السيطرة بصناعة فرص أكثر، إذ إنهم بحسب رأيه لو تمكنوا من ضرب هذا الخط المتقدم، لكانت لتصبح هناك ”انفرادات“ كثيرة.

وحول صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ”البلوغرانا“ في بعض أوقات اللقاء، قال فالفيردي: ”من الجيد أن تستنفر الجماهير اللاعبين“.