برشلونة يفقد جوردي ألبا مجددًا بعد إصابته أمام سلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن غياب الظهير الأيسر جوردي ألبا عن صفوف الفريق من جديد، بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الرابعة بدور مجموعات من دوري أبطال أوروبا.

لم يكمل الظهير الدولي المباراة التي احتضنها ملعب الكامب نو، حيث استبدل مع بداية الشوط الثاني ونزل بدلاً منه سيرجي روبرتو، بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية، وذلك بحسب ما أشار النادي الكاتالوني.

وشعر ألبا بآلام مع آخر دقائق الشوط الأول، عندما كان يحاول منع هجمة مرتدة للفريق التشيكي.

وستحدد مدة غياب ألبا وفقاً لاستجابته للبرنامج التأهيلي.

وفي غياب الظهير الأيسر البديل جونيور فيربو الذي لم يوجه له إيرنيستو فالفيردي الدعوة خلال اللقاء اضطر المدرب لإشراك سيرجيو روبيرتو في مركز الظهير مجددًا .

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فاللاعب الذي عاد من إصابة مؤخرًا قد يغيب عن لقاء سيلتا فيغو في الدوري الإسباني المقرر السبت القادم في الكامب نو ، كما قد يغيب عن منتخب إسبانيا الذي سيلعب في الفترة الدولية اللقاءين الأخيرين في تصفيات أمم أوروبا 2020 أمام مالطة ورومانيا.

وفقد برشلونة خلال لقاء سلافيا براغ مدافعه جيرارد بيكيه الذي حصل على إنذار ثالث سيغيبه عن لقاء بروسيا دورتموند الحاسم في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حسابات تأهل برشلونة لدور 16 بعد التعادل أمام سلافيا براغ

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بحسابات تأهل برشلونة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيًا أمام سلافيا براغ التشيكي مؤكدة أن مصير الفريق بين يديه.

ويحتل برشلونة المركز الأول ب8 نقاط مقابل 7 لبروسيا دورتموند و4 لإنتر ميلانو ونقطتين لسلافيا براغ.

ويكفي برشلونة الفوز على بروسيا دورتموند الألماني في الجولة القادمة ليتأهل لدور 16 ويضمن صدارة المجموعة.

كما قد يتأهل في حال تعادله وعدم فوز إنتر ميلانو على سلافيا براغ التشيكي.

ويتأجل تأهل الفريق لدور الـ16 في حال فوز إنتر ميلان في براغ وتعادل برشلونة أو خسارته أمام بروسيا دورتموند .

وسيحتاج الفريق لعدم الخسارة في سان سيرو أمام إنتر ميلان لتجنب الإقصاء من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.