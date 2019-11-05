ريال مدريد يجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند

بدأ مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني استعداداتهم لدخول موسم الانتقالات الصيفية المقبل مبكرًا بكل قوة، حيث يسعى النادي الملكي إلى القيام بتغييرات جذرية في صفوف الفريق بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ منذ الموسم الماضي، بعد تراجع مستوى عدد من نجومه خلال الفترة الأخيرة.

عرض خيالي

أكدت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، أن جادون سانشو نجم منتخب إنجلترا ولاعب بروسيا دورتموند الألماني، على رأس قائمة المطلوبين للانضمام لصفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

ويجهز ريال مدريد عرضًا ضخمًا للتعاقد مع اللاعب الشاب الذي لعب سابقًا ضمن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت:“ديلي ميل“ أن النادي الملكي سيتقدم بعرض تصل قيمته إلى 116 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات سانشو.

صفقة للمستقبل

وذكرت مصادر إنجليزية، أن بروسيا دورتموند قد بدأ بالفعل البحث عن بديل لسانشو، الذي يقترب من الرحيل عن النادي نهاية الموسم الماضي.

ويبحث ريال مدريد عن تأمين مركز الجناح بالتعاقد مع لاعب بجودة جادون سانشو وسنه الصغير، لشغل هذا المركز في المستقبل برفقة الثنائي: البرازيلي رودريجو، وفينسيوس جونيور.

منافسون محتملون

وعلى الرغم من العرض الضخم الذي يجهزه الميرينغي إلا أن التعاقد مع موهبة مثل جادون سانشو لن يكون أمرًا سهلًا، حيث يحظى نجم دورتموند الشاب باهتمام عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا، في مقدمتها مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن مانشستر سيتي قد وضع بندًا في عقد انتقال سانشو إلى دورتموند يمنحه النادي أحقية شرائه مجددًا إذا ما نجح بتقديم عرض موازٍ لعرض ريال مدريد المرتقب.

وسجل سانشو 4 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ريال مدريد يدرك صعوبة إتمام صفقة ”جادون سانشو“ وهو ما يدفعه لتقديم عرض قوي للاعب لضمان التوصل إلى اتفاق معه، تمهيدًا لإتمام التعاقد في يونيو المقبل، إذا ما سارت المفاوضات مع بروسيا دورتموند بشكل جيد.

رحيل بيل

ويأتي تفكير ريال مدريد في ضم سانشو لتعزيز مركز الجناح بعد أن تأكد رحيل الويلزي غاريث بيل، عن الميرينغي.

ويفضل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإبقاء على بيل حتى نهاية الموسم ورفض العروض المقدمة له في يناير المقبل.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غالاتا سراي:“يقولون إنني أرغب برحيل بيل في شهر يناير، إنه غباء، لا شخص يمكنه أن يتقوَّل على لساني كلمات لم أقلها، وأرغب بأن يبقى غاريث بيل لغاية نهاية الموسم“.

وأضاف متحدثًا عن دعوة اللاعب لمنتخب ويلز:“يجب أن يذهب رغم ذلك، وسنرى ما سيحصل، هو حاليًا غير متاح، وكنت أتمنى أن يلعب معنا حتى لا تقال أي أشياء“.

وأكد زيدان أن علاقته مع غاريث بيل جيدة، نافيًا تصريحات وكيل أعماله، موضحًا:“ لدي علاقة جيدة معه، ونتبادل التحية كل يوم، وأحب كل لاعبي فريقي، ولم يحدث أي شيء مع غاريث بيل حتى خلال فترة الصيف وما حدث خلالها“.

وأضاف متحدثًا عن غيابه:“هذا لا يزعجني ما أقوله للمشجعين إن أول من يعاني من الغياب عن الملاعب هو اللاعب، هو مصاب وليس جاهزًا بعد، لكنه يرغب بأن يستعيد عافيته ويلعب، ويجب أن يكون المشجعون إيجابيين“.

مفاوضات ستيرلينغ

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت أن ريال مدريد يدرس تقديم عرض خيالي للتعاقد مع رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي، إلا أن النادي الإنجليزي أكد عدم وجود نية للتفريط بخدمات ستيرلينغ.

ويبدو موقف إدارة السيتي واضحًا، فلا يوجد ما يبرر التخلي عن اللاعب، بعد أن قام بتمديد تعاقده مع النادي قبل عام حتى نهاية موسم 2023.

وأصبح ستيرلينغ أحد أفضل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، كما زادت قيمته السوقية بشكل ملحوظ، بفضل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق الإنجليزي.

وأعرب ستيرلينغ، في وقت سابق، عن رغبته في اللعب لأحد الأندية خارج إنجلترا، إلا أنه يعيش حالة من الاستقرار مع السيتيزن في الوقت الحالي.

وقال ستيرلينغ خلال تصريحات سابقة:“ منذ كنت صغيرًا كنت أريد اللعب خارج إنجلترا، لكنني سعيد الآن في مانشستر سيتي“.

وأضاف:“ مانشستر كان جميلًا، وأحب القرى الصغيرة، حيث أستطيع الخروج وتناول الغذاء وقضاء الوقت بهدوء مع عائلتي، بعيدًا عن وسط المدينة، نحن سعداء هنا حقًا“.