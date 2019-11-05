ميسي يتحدث عن موعد الاعتزال.. ولماذا لا يروج لنفسه مثل كريستيانو رونالدو.. وصعوبة مواجهة فان دايك

تحدث ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، عن تحدياته المستقبلية مع الفريق الكتالوني، والموعد المناسب لاعتزال عالم كرة القدم نهائيًا.

وقال ميسي في حوار مطول مع مجلة ”سوكر وورلد“ العالمية: ”حلمي هو الاستمرار في الفوز بالألقاب مع برشلونة، وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى“.

وتابع: ”دوري الأبطال التحدي الذي يشغل بال جميع اللاعبين في الفريق، فالبطولات الجماعية كما أقول دائمًا أهم بالنسبة لي من الجوائز الفردية لأنها تقودني لها، ولكنها ليست تحدياتي الأساسية“.

وعن موعد اعتزاله النهائي: ”سأكون أول من يخبركم به، حين أشعر بعدم قدرتي على مواصلة اللعب، ولكن حتى الآن لم يصلني هذا الشعور“.

وعن الإصابات التي عانى منها في الفترة الأخيرة، أشار: ”ابتعادي عن المباريات بسبب الإصابة أمر صعب، لأنني جاهز ذهنيًا للمشاركة مع الفريق، وأشعر كما لو كان عمري 25 عامًا فقط“.

وأردف: ”ولكن هناك ظروف تتحكم بك مثل قدرة جسدك على تنفيذ ما تفكر به، لذلك عليك أن تكون أكثر حذرًا من قبل، وتحضر نفسك للمباريات بطريقة مختلفة“.

ويبلغ الأرجنتيني من العمر 32 عامًا، ولكنه ما زال يتألق في مباريات برشلونة سواء في الدوري أو أبطال أوروبا وقادر على قيادة الفريق للفوز من خلال تسجيله للأهداف الرائعة.

الجوائز الفردية

وعن فوزه بالعديد من الجوائز الفردية، قال: “ أحلم بالاستمرار في الفوز بالبطولات على مستوى النادي، أريد أن أفوز بدوري الأبطال مرة أخرى. هذا هو التحدي الذي يواجهنا، إضافة دوري أبطال آخر وبدوره سيأتي مع جوائز فردية“.

وعن فوزه حتى الآن بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، أبرز: ”دائمًا قُلت، الجوائز الفردية لم تكن يومًا هدفي، الأفضل، الكرة الذهبية والأحذية الذهبية ليست أهدافي وأكثر من ذلك، جائزة بوشكاش لا تهمني.. حصلت عليها سيكون أمرًا جيدًا، لم أحصل عليها، حسنًا كل شيء بخير“.

وبسؤاله عن أن كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش يحبون الترويج لأنفسهم، وهو لا يفعل ذلك، أوضح ميسي: ”أفضل أن يتحدث الناس عني، أعرف ما أنا عليه وماذا فعلت وما الذي يمكنني تقديمه، ولكني أحتفظ به بنفسي، يمكن للناس أن يكون لهم رأيهم. لا أحب أن أتحدث عن نفسي“.

وعن رأيه في أفضل حارس مرمى، تير شتيغن أم مانويل نوير؟.. أجاب: ”إنهما حارسان عظيمان. هم حراس مع خصائص مماثلة. يقرأون المباراة بشكل جيد ويمكنهم اللعب بأقدامهم مثل لاعبي خط الوسط وهم سريعون للغاية. أعرف مارك جيدًا وأستطيع أن أتحدث عنه لكنني لا أعرف نوير ولا أشاهد مبارياته عادة“.

وعن الفارق بين برشلونة بيب غوارديولا والبارسا الحالي، شدد: ”الحقيقة هي أنه قد مضى وقت طويل، هناك العديد من اللاعبين الجدد وأعتقد أن لدينا فقط ثلاثة أو أربعة من تلك الحقبة لكن الفريق يتكيف مع اللاعبين الذين لدينا كل موسم“.

فان دايك

وبسؤاله لماذا يصعب التغلب على لاعب مثل فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، أوضح: ”إنه مدافع يعرف كيف يتحكم بأرجله وينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على المهاجم. إنه سريع و ضخم للغاية لكنه يتمتع بخفة الحركة بسبب طوله، إنه سريع بسبب كبر خطواته وهو مثير للإعجاب في الدفاع وكذلك الهجوم لأنه يسجل كثيرًا“.

مغادرة برشلونة

وعن إمكانية مغادرة البلوغرانا مثل رونالدو، أوضح: ”كل لاعب لديه أهداف يسعى خلال مسيرته لتحقيقها، لكني لم أشعر أبدًا أنني بحاجة لمغادرة أفضل نادٍ في العالم وهو برشلونة“.

تابع: ”أستمتع بوجودي هنا في برشلونة سواء في التدريبات أو المباريات أو بالمدينة، والجميع يثق في قدراتي لتحقيق أهداف النادي، لذلك لم أفكر في الرحيل والبحث عن نادٍ جديد“.

وانتقل للحديث عن زميله الجديد دي يونغ، وأشار: ”فاجأني بقدرته سريعًا على التأقلم على أسلوب برشلونة، أعتقد أن السبب وراء ذلك كان نشأته في أياكس أمستردام الذي يعتمد على فلسفة مشابهة في المباريات“.

وأكد: ”ربما كونه لاعبًا محورًا في وسط الملعب يشعر بحرية أكبر، ولكنه يجيد التمرير القصير بالإضافة لاستغلال قدرته على اختراق دفاعات الخصم من خلال سرعته وقوته، لذلك أراه لاعبًا كاملًا“.