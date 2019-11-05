زيدان يرد على أنباء رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد بعد استدعائه لمنتخب ويلز.. ويواصل مغازلة مبابي

ما زال النجم الويلزي غاريث بيل يثير الجدل في ريال مدريد، بعد أنباء رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية وغيابه عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده أمام كرواتيا.

ويغيب النجم الويلزي عن مباراة ريال مدريد ضد غالاطة سراي التركي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن ريان غيغز، مدرب المنتخب الويلزي، وجه له الدعوة للمشاركة في الفترة الدولية المقبلة.

وقال غيغز لتوضيح دعوته لنجمه: ”تعرض لإصابة أمام كرواتيا، عودته تقلقنا لكنه واثق أنه سيكون جاهزًا، نحن في تواصل معه كل يوم وفي آخر اتصال معه قال لي إنه واثق من كونه سيكون جاهزًا“.

وحاول ريال غيغز تخفيف حدة التوتر مع ريال مدريد، وقال: ”من المنطقي أن يشارك بعض الدقائق مع ريال مدريد قبل أن يلعب معنا“.

وغاب غاريث بيل عن ريال مدريد منذ التوقف الدولي ولم يشارك أمام ريال مايوركا وليغانيس وريال بتيس في الدوري الإسباني، وغاب عن اللقاء الأول أمام غالاطة سراي، وسيغيب عن اللقاء الثاني المقرر غدًا الأربعاء في دوري الأبطال.

زيدان لا يرغب في رحيله في الشتاء

من جانبه، أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه لا يرغب في رحيل غاريث بيل في فترة الانتقالات الشتوية، ويأمل بقاءه حتى نهاية الموسم.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غالاطة سراي: ”يقولون إني أرغب في رحيل بيل في شهر يناير، إنه غباء لا شخص يمكنه أن يخرج على لساني كلمات لم أقلها، أرغب في أن يبقى غاريث بيل لغاية نهاية الموسم“.

وأضاف متحدثًا عن دعوة اللاعب لمنتخب ويلز: ”يجب أن يذهب رغم ذلك، وسنرى ما سيحصل، هو حاليًا غير متاح، كنت أتمنى أن يلعب معنا حتى لا تقال أي أشياء“.

وأكد زيدان أن علاقته مع غاريث بيل جيدة، نافيًا تصريحات وكيل أعماله، موضحًا: ”لدي علاقة جيدة معه ونتبادل التحية كل يوم، أحب كل لاعبي فريقي ولم يحدث أي شيء مع غاريث بيل حتى خلال فترة الصيف وما حدث خلالها“.

وأضاف متحدثًا عن غيابه: ”هذا لا يزعجني ما أقوله للمشجعين إن أول من يعاني من الغياب عن الملاعب هو اللاعب، هو مصاب وليس جاهزًا بعد، لكنه يرغب في أن يستعيد عافيته ويلعب، يجب أن يكون المشجعون إيجابيين“.

مبابي

إلى ذلك، واصل زين الدين زيدان مغازلة مواطنه كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان من أجل إقناعه بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسعى زيدان للتعاقد مع مواطنه المتألق على مدار الموسمين الماضيين، ويمثل منتخب فرنسا ونجح في الفوز معه ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال زيدان: ”مبابي هو من يقرر مستقبله، في الوقت الحالي هو لاعب في باريس سان جيرمان، سنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة“.

وتابع: ”كيليان دائمًا ما يقول إن حلمه هو اللعب لريال مدريد في يوم من الأيام“.

وتقف أمام ريال مدريد عقبة واحدة لإتمام الصفقة التي يقدر ثمنها بـ300 مليون يورو، وهي رفض إدارة باريس سان جيرمان التفريط بمهاجمها المميز.

وعن تقنية الـVAR، قال: ”خاصية جيدة طُبقت في كرة القدم من أجل مساعدة الحكام في قراراتهم، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تغيير لأن هناك قرارات لا تطبق، هناك حالات تتم مراجعتها وأخرى لا يتم النظر فيها، في رأيي أعتقد أن الحكام يقومون بأفضل ما لديهم“.