باريس سان جيرمان يقاوم هجوم ريال مدريد على مبابي بعرض غير مسبوق

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيخوض حرباَ شرسة للحفاظ على مهاجمه ونجمه كيليان مبابي، الذي يتعرض إلى إغراءات كبيرة للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

ويضع مسئولو ريال مدريد مبابي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الملكي، خاصة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يرى أن مبابي سيكون أحد العناصر التي لا غنى عنها في تشكيل الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“ في الميرينغي.

عرض خيالي

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على صفقات قبل بداية الموسم الجاري، وكان أبرزها البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، إلا أن تلك الصفقات لم تغيّر كثيراً من أداء النادي الملكي بعد موسم سابق كارثي خرج فيه الفريق صفر اليدين من جميع البطولات المحلية والأوروبية، باستثناء كأس العالم للأندية التي أقيمت في أبوظبي.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرض لا يتكرر لتجديد عقد مبابي رفقة نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقد المهاجم الشاب في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن عرض باريس سان جيرمان سيتضمن حصول مبابي على راتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو صافية الضرائب وأي خصومات أخرى.

وأكدت ”لوباريازيان“ أن هذا العرض هو المحاولة الأخيرة من جانب إدارة النادي الفرنسي للحفاظ على مبابي، ومنعه من الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 300 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك الفرنسية.

غموض موقف بيل

وتأتي أنباء صفقة مبابي في ريال مدريد مع توتر شديد في العلاقات بين الويلزي غاريث بيل وإدارة الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مع شكوك كبيرة حول مستقبله في الميرينغي.

وقالت إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية إن بيل حسم قراره بشكل نهائي في ريال مدريد، وأكد أنه لا يريد البقاء لأنه يرى أن الطريقة التي يتم التعامل بها معه يشوبها الكثير من عدم الاحترام.

وأشارت الإذاعة إلى أن بيل أكد أنه سيرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنه يملك العديد من العروض الخارجية.

وتابعت بقولها: ”بيل أصبح قريباً للغاية من الرحيل، خاصة أن مديري أعماله تلقوا عروضاً مغرية للغاية من أندية صينية كبيرة لضم بيل في الميركاتو الشتوي“.

وأكدت أن مديري أعمال غاريث بيل يضغطون على إدارة ريال مدريد لقبول رحيل اللاعب الويلزي الدولي، في ظل إصراره على عدم الاستمرار في صفوف الميرينغي.

وتابعت بقولها: ”هناك عقبة واحدة تمنع رحيل بيل عن ريال مدريد حالياً، وهي أن زيدان لا يريد رحيل اللاعب دون أن يكون هناك بديل، في ظل الاعتماد على بيل مؤخراً في العديد من المباريات، مع إصابة ماركو أسينسيو، وابتعاد إيسكو عن مستواه“.

صفقة تبادلية؟

من جانبها، قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن نادي ريال مدريد عرض على مانشستر سيتي شراء الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ مقابل بيع بيل و70 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات سترلينغ ليس جديداً، لأن اللاعب أحد المواهب التي يرغب الملكي في ضمها إلى صفوفه.

ولم يتأخر رد مانشستر سيتي على التقارير التي تربط الريال بنجمه وهدافه الاول حالياً، حيث أكدت صحيفة ”مانشستر إيفننغ ستاندرد“ أنه لا توجد أي نية لدى إدارة السيتي للتفريط في خدمات سترلينغ أياً كانت المغريات.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي لا يرغب من الأساس في ضم غاريث بيل من ريال مدريد، وبالتالي فإن هذا العرض لن يكون مقبولاً على الإطلاق.