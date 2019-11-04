تقرير: غاريث بيل يضغط على إدارة ريال مدريد والحسم في يد زيدان

لا يزال المصير النهائي للويلزي غاريث بيل في نادي ريال مدريد الإسباني غامضًا، في ظل توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي الملكي، ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية، إن بيل حسم قراره بشكل نهائي في ريال مدريد، وأكد أنه لا يريد البقاء في الميرينغي، لأنه يرى أن الطريقة التي يتم التعامل بها معه يشوبها الكثير من عدم الاحترام.

قرار بيل

وأشارت الإذاعة، في تقرير اليوم الاثنين، إلى أن بيل أكد أنه سيرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020، وأنه يملك العديد من العروض الخارجية.

وتابعت: ”بيل أصبح قريبًا للغاية من الرحيل، خاصة أن مديري أعماله تلقوا عروضًا مغرية للغاية من أندية صينية كبيرة لضم بيل في الميركاتو الشتوي“.

وأكدت أن مديري أعمال غاريث بيل يضغطون على إدارة ريال مدريد لقبول رحيل اللاعب الويلزي الدولي، في ظل إصراره على عدم الاستمرار في صفوف الميرينغي.

الحسم مع زيدان

وتابعت: ”هناك عقبة واحدة تمنع رحيل بيل عن ريال مدريد حاليًّا، وهي أن زيدان لا يريد رحيل اللاعب دون أن يكون هناك بديل، في ظل الاعتماد على بيل أخيرًا في العديد من المباريات، مع إصابة ماركو أسينسيو، وابتعاد إيسكو عن مستواه“.

ولعب بيل، 30 عامًا، 7 مباريات هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع اثنين آخرين.

وقال زيدان حول الجناح الويلزي: ”المشكلة من الماضي، وحاليًّا هو هنا، نحن معه من أجل العودة للفريق“.

وأضاف حول بيل ووكيل أعماله وقضية الرحيل: ”هو هناك لا يمكنني فعل أي شيء ولن أحاول إقناعه بالبقاء، عاد من السفر ويتدرب، لن يكون متاحًا حاليًّا يجب أن تخرجوه ليتحدث معكم“.

عروض إنجليزية وصينية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن هناك 3 أندية إنجليزية أجرت بالفعل اتصالات مع غاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأندية هي: مانشستر يونايتد، وآرسنال، وتوتنهام هوتسبير، النادي السابق الذي انتقل منه بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للويلزي غاريث بيل 60 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ولم يشارك بيل في آخر 4 مباريات لنادي ريال مدريد أمام ريال مايوركا وليغانيس وريال بيتيس في الدوري الإسباني وغالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة غامضة لم يكشف عن تفاصيلها النادي.

ودخل اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زيدان، الذي عبّر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني، في يوليو الماضي.

وارتبط بيل بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، وسط أنباء حول انتقاله إلى الدوري الصيني، وبالتحديد لنادي شانغهاي شينهوا.