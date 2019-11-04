ريكي بويغ نجم نادي برشلونة يفتح الباب أمام رحيله في الميركاتو الشتوي

أكد ريكي بويغ، لاعب وسط نادي برشلونة، تفكيره في الرحيل عن ”كامب نو“، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذا لم يحصل على دقائق أكثر للعب.

وقال بويغ، البالغ 20 عامًا، يوم الأحد، في تصريحات لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”لاعبو برشلونة B لا يريدون أن يكونوا هنا لسنوات، حيث يطمحون للعب في الفريق الأول“.

❗️ ريكي بيغ حول استمراريته مع برشلونة : "نظرياً لا أخطط للخروج في الشتاء اعارة . لكن سنرى . أحب أن أنال بعض الدقائق مع الفريق الأول . في حال رأيت أني لن أنالها فسيتعين علي اتخاذ قرار" . https://t.co/tJJN5FajkF — Amin in (@Aminin00) November 4, 2019

وبسؤاله عن رغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، أجاب: ”لا، من الناحية النظرية لا، ولكن سنرى“.

وأضاف: ”أنا لا أغلق الباب، صحيح أنني أود الحصول على المزيد من الدقائق، وهناك عدد من اللاعبين في مركزي، لكن إذا لم أحصل على فرصتي، سيتعين عليَّ اتخاذ قرار“.

وتابع: ”لا أتدرب كثيرًا مع الفريق الأول هذا الموسم، في العام الماضي كنت من الناحية العملية ضمن خطط الفريق الأول (…) لا بد لي من أخذ دقائق أكثر للعب، فأنا محظوظ لأنني ألعب في برشلونة B بشكل دائم تقريبًا“.

Riqui Puig is just pure art pic.twitter.com/kuBupTJkh8 — Navid Molaaghaei (@navidjaaan) November 3, 2019

ويُعد بويغ من أهم الوجوه الشابة في برشلونة، وشارك في الموسم الماضي في بعض المباريات مع الفريق الأول.

ولكنه لم يحظ بفرصة التواجد مع الفريق في هذا الموسم حتى الآن، وتبدو المأمورية صعبة، في ظل وجود العديد من الخيارات أمام المدرب إيرنستو فالفيردي.