رونالد كومان يكشف موقفه من تدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عن موقفه من تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كومان مدرب المنتخب الهولندي ونجم الفريق الكتالوني السابق هو أبرز المرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة.

ليس الآن

وأبرزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية التصريحات التي أدلي بها رونالدو كومان لشبكة ”فوكس سبورت“ اليوم الأحد، لتوضيح موقفه من تدريب برشلونة.

وقال كومان: “ لن أرحل عن تدريب منتخب هولندا الآن، أؤكد لكم ذلك بنسبة 100%“، مضيفًا ”بكل أريحية يمكنني التأكيد أنني لن أترك منصبي كمدرب للمنتخب الهولندي، من أجل الرحيل إلى أي نادٍ آخر“.

وعلّق كومان على تصريحات نيكو يان هوغما المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم التي أكد فيها وجود شرط جزائي يتيح له فسخ تعاقده مع منتخب هولندا لتدريب برشلونة، وقال كومان: ”كان من المؤسف أن يتم الإعلان عن ذلك، لكنني لست غاضبًا، لقد تحدثت مع نيكو يان هوغما قبل أسبوعين في هذا الأمر، في بعض الأحيان تصبح الكذبة البيضاء جيدة“.

واعترف كومان بوجود شرط جزائي في عقده يتيح له فرصة الذهاب إلى برشلونة، إلا أن هذا الشرط يصبح ساريًا بعد نهاية بطولة يورو 2020 فقط.

الباب المفتوح

وكان نيكو يان هوغما المدير الرياضي للاتحاد الهولندي قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن كشف عن وجود شرط جزائي في عقد كومان.

وأشار هوغما، في مقابلة سابقة مع قناة ”فوكس سبورتس“، إلى أن كومان يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده رفقة الاتحاد الهولندي، حال رغبته في الرحيل فإنه يستطيع سداد الشرط الجزائي والانتقال إلى وجهة جديدة.

وأكد أن العقد بين الاتحاد الهولندي وكومان يسمح للأخير بالرحيل، إلا أنه أعرب عن أمله في استمرار كومان رفقة الطواحين الهولندية حتى التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وقيادة الفريق في المونديال المقبل.

وتولى كومان قيادة المنتخب الهولندي في فبراير 2018.

أبرز المرشحين

ودخل كومان كثيرًا في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في نادي برشلونة، إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والألماني يورغن كلوب، مدربي توتنهام وليفربول على الترتيب، إضافة إلى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت.

وكانت شبكة ”TNT Sports“ الأرجنتينية قد أكدت أن غاياردو مدرب ريفير بليت الأرجنتيني من ضمن المرشحين لخلافة فالفيردي.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن غاياردو لن يتسرع في اتخاذ القرار بتدريب برشلونة؛ لأنه لا يزال مرتبطًا بعقد يستمر حتى العام 2021 مع ريفر بليت، الذي قاده للتتويج بكأس ليبرتادوريس، الموسم الماضي، على حساب بوكا جونيورز في النهائي الذي أقيم بملعب سانتياغو برنابيو.

أزمة فالفيردي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على إقالة المدرب أرنستو فالفيردي من تدريب نادي برشلونة؛ عقب الخسارة المهينة بنتيجة 1/3 أمام ليفانتي، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، أمس السبت.

وبحسب ”ديارو غول“، فإن ميسي أعطى موافقته على إقالة فالفيردي بعدما تعرض النادي الكتالوني للخسارة الثالثة في الدوري الإسباني الموسم الحالي، وأن البديل الذي اختاره ميسي هو تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، وزميل ميسي السابق في برشلونة.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن ميسي اختار تشافي لأنه يعرف كل شيء في غرف ملابس برشلونة، مشيرة إلى أن قائد برشلونة السابق سيتولى تدريب النادي الكتالوني عاجلًا أم آجلًا.

وردّ فالفيردي، على مطالبيه بالاستقالة بعد الخسارة من ليفانتي في تصريحات لقناة ”بي إن سبورتس“ قائلًا: لا أفكر في ذلك نهائيًا“، مضيفًا ”لقد كانت خطتنا تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول لكننا فشلنا في ذلك“.

واعترف فالفيردي في تصريحاته بأن برشلونة يعاني هذا الموسم خلال المباريات خارج ملعبه كامب نو.

واختتم: ”يجب علينا تحليل مستوانا خارج أرضنا، وما يقلقني أداء الفريق عندما نتقدم في المباريات وليس بعد التأخر“.