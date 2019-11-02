نادي برشلونة يكشف عن التشخيص الرسمي لإصابة لويس سواريز

كشف نادي برشلونة عن التشخيص الرسمي لإصابة نجم الفريق لويس سواريز، التي تعرض لها في مباراة البرسا ضد ليفانتي مساء اليوم السبت.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي: ”الفحوص الطبية تؤكد إصابة لويس سواريز في العضلة النعلية للساق اليمنى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة“.

وتأكد بذلك غياب اللاعب عن مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ”آس“، أن سواريز سيغيب 3 أسابيع، حيث سيبتعد عن مباريات سلافيا براغ وسيلتا فيغو، وتواجده مع منتخب بلاده أوروغواي في أسبوع الفيفا أصبح صعبًا، وسيعود بعد التوقف الدولي يوم السبت 23 نوفمبر ضد ليغانيس“.

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة لويس سواريز في العضلة النعلية للساق اليمنى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/jplgknUWoX — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 2, 2019

سواريز كان قد غادر الملعب مصابًا، تاركًا مكانه لزميله كارليس بيريز في شوط المباراة الأول من مباراة برشلونة، مع مضيفه ليفانتي في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وتعطلت سلسلة طويلة من الانتصارات لبرشلونة بعدما تعرض حامل اللقب لخسارة صادمة خارج ملعبه 3-1 أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إذ أهدر تقدمه واستقبل ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق في الشوط الثاني.

وعاد برشلونة للصدارة في الجولة الماضية عندما سحق بلد الوليد 5-1 بمنتصف الأسبوع محققا فوزه السابع على التوالي بجميع المسابقات وكان في وضع مريح اليوم عندما تقدم ليونيل ميسي بركلة جزاء في الدقيقة 38.

وبدأت مشاكل برشلونة عندما خرج لويس سواريز للإصابة بعد الهدف، ثم انهار في الشوط الثاني عندما حول ليفانتي أول ثلاث تسديدات له على المرمى إلى أهداف.

وتعادل خوسيه كامبانيا في الدقيقة 61 بعد هجمة مرتدة سريعة عقب قطع الكرة في نصف ملعب برشلونة، ثم أضاف بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ووسع نيمانيا رادويا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة.

وقلص ميسي الفارق سريعًا ليمنح برشلونة الأمل، لكن الهدف ألغي لوجود تسلل على أنطوان جريزمان بعد مراجعة حكم الفيديو.

وهذه الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الموسم بالمسابقة، لكنه يظل في الصدارة برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

وصعد ليفانتي، الذي فاز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في ملعبه أمام فريق المدرب إرنستو بالبيردي، إلى المركز الثامن ولديه 17 نقطة.

* استجواب فالفيردي

وواجه المدرب، الذي حقق لقب الدوري مع برشلونة في آخر موسمين، أسئلة بعد الهزيمة عمّا اذا كان يعتبر منصبه في خطر لكنه نفى ذلك بشدة.

وقال: ”لا أفكر في هذا بالتأكيد. هذه مجرد هزيمة ويجب أن نرد ودائمًا نتصرف هكذا ولن يختلف الوضع هذه المرة.

”هدفنا كان السعي وراء الهدف الثاني بعد التقدم في النتيجة، لكن لم نتمكن من خلق خطورة كافية وافتقدنا التنظيم والسيطرة في الشوط الثاني“.

ووجد غريزمان صعوبة في تفسير انهيار برشلونة في الشوط الثاني.

وقال المهاجم الفرنسي: ”عندما تستقبل ثلاثة أهداف في دقائق قليلة فهناك مشكلة في كل شيء.. في التصرف وأسلوب اللعب ويجب أن نفعل كل شيء ممكن لعدم تكرار هذا مجددًا“.

وأضاف: ”لم نبدأ الشوط الثاني جيدًا، لكن لم يكن بالإمكان فعل شيء، يمكن فقط أن نتحسن ونتعلم، أي شيء قد يحدث في المباراة، والمهم هو رد الفعل واليوم لم نتفاعل بشكل مناسب“.