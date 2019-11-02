سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش في رحلة صيد.. وزوجة ميسي تحتفل بعيد ميلاد تياغو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش في رحلة صيد

نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وهو في رحلة صيد، وظهر اللاعب وهو يصطاد سمكة كبرى معلنا التحدي للجميع.

فينيسوس يلتقط صورًا تذكارية مع الممثلة الإسبانية ماجي سيفانتوس

ونشر البرازيلي فينيسوس جونيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورًا له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مع الممثلة الإسبانية ماجي سيفانتوس.

وعلق اللاعب: ”شكرًا لكل هذا الحب سعدت بلقائك“.

زوجة ميسي تحتفل بعيد ميلاد تياغو

نشرت أنطونيلا روكوزو زوجة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ برفقة نجلها بمناسبة عيد ميلاد تياغو.

وعلقت أنتونيلا روكوزو: ”قبل 7 سنوات دخلت حياتي لتعلمني أفضل وظيفة، نحن نحبك كثيرًا، عيد ميلاد سعيد تياغو الجميل“.

بودولسكي على شواطئ البرازيل

نشر الألماني لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا السابق، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أحد شواطئ البرازيل.

وعلق اللاعب على الصورة: ”في أفضل شاطئ في البرازيل“.

مبابي يلعب مع الأطفال

نشر كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ في أحد الملاهي وهو يلعب كرة السلة في المكان المخصص للأطفال

أغويرو: القتال حتى النهاية عمل رائع

نشر سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على تويتر عقب اللقاء الذي جمع فريقه ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي، الذي انتهى بفوز مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وعلق اللاعب: ”القتال دائمًا حتى النهاية، كبير يا والكر للحصول على مساعدة أخرى ولهدفك، دائمًا قاتل حتى النهاية عمل رائع“.

Siempre, siempre, se pelea hasta el final. Y grande @kylewalker2 por otra asistencia y por tu gol ????????//Always, always, fight till the end. Fantastic work on another brilliant assist and the goal, @kylewalker2! ???????? pic.twitter.com/9XzrVCWWOX — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 2, 2019

رحيم سترلينغ: فوز هائل لفريق عمل رائع

نشر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة لزملائه عبر صفحته الشخصية على تويتر أثناء الاحتفال بهدف الفوز الذي سجله كايل والكر في شباك ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلًا: ”فوز هائل اليوم! فريق عمل رائع“.

Massive win today !! Fantastic team job ???????? pic.twitter.com/uLXyv4DuKk — Raheem Sterling (@sterling7) November 2, 2019

بنزيما يحفز زملاءه من أجل الصدارة

حرص كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، على تحفيز زملائه قبل لقاء النادي الملكي مع نادي ريال بيتيس، والذي يسعى فيه ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل استغلال تعثر برشلونة والعودة إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

ونشر اللاعب صورة له عبر تويتر بقميص ناديه وعلق: ”هيا يا ريال مدريد“.

أوزيل: سعيد بالعودة حزين للنتيجة

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية على تويتر بقميص ناديه عقب لقاء الجنارز ونادي ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك أوزيل للمرة الأولى عقب عودته من الإصابة، وعلق: من الجيد أن أعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، ولكن لست سعيدًا بالنتيجة، على ملعبنا أشياء كثيرة للعمل عليها، يجب أن نستمر في التقدم ورؤوسنا مرتفعة.

Good to be back in @premierleague action, but not happy about the result at home. Many things to work on. We have to keep moving forward with our heads held high ????????⚽ #COYG #M1Ö @Arsenal pic.twitter.com/sXyFwQ1Zix — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 2, 2019

أحمد حجازي في معرض توت عنخ آمون

نشر المصري أحمد حجازي، لاعب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية على تويتر من معرض توت عنخ آمون في لندن.

وعلق اللاعب: ”يوم عظيم في معرض توت عنخ آمون في لندن، بالتأكيد يستحق الزيارة، شكرًا لاستضافتي“.