التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الرسمية لفريقه ضد ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ12 للدوري الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد:

كورتوا – كارفاخال – راموس – فاران – مارسيلو – كروس – كاسيميرو – مودريتش – هازارد – رودريغو – بنزيما.

This is our starting XI

