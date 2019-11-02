التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الرسمية لفريقه ضد ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ12 للدوري الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد:

كورتوا – كارفاخال – راموس – فاران – مارسيلو – كروس – كاسيميرو – مودريتش – هازارد – رودريغو – بنزيما.

تشكيلة ريال بيتيس ضد ريال مدريد:

روبلس – إيميرسون – زهير فضال – عيسى ماندي – بارترا – سيدني – مورينو – غواردادو – نبيل فقير – كاناليس – لورين مورون.

ولم يتذوق ريال مدريد مرارة الهزيمة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم بمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولكن الفريق الملكي يدخل المباراة متخوفا من تكرار سيناريو آخر مواجهتين جمعت الطرفين على الملعب نفسه ضمن منافسات الليغا.

ولم يستطع الريال تسجيل أي هدف أو تحقيق الفوز على الفريق الأندلسي منذ موسم 2016-2017، حينما تغلب على ضيفه بنتيجة 2-1 في مارس/آذار 2017.

ومنذ ذلك الحين، خاض الفريقان مباراتين داخل معقل ”الميرينغي“ آخر موسمين، ونجح بيتيس في إسقاط الريال بملعبه خلالهما.

المباراة الأولى جمعت بينهما في موسم 2017-2018، وانتهت بفوز بيتيس بهدف دون رد، قبل أن يعود الأخير في الموسم التالي، ليسجل فوزًا بنتيجة 2-0 على فريق العاصمة الإسبانية.

ويبحث ريال مدريد عن حصد ثلاث نقاط جديدة أملًا في استعادة صدارة الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام ليفانتي بالخسارة 1-3، بينما يسعى ريال بيتيس إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 21 نقطة، بينما يحل بيتيس في المرتبة الـ16 بـ12 نقطة.