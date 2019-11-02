فالفيردي يرد على مطالبته بالاستقالة بعد خسارة نادي برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

رد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة على مطالبيه بالاستقالة بعد الخسارة من ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات لقناة ”بي إن سبورتس“ عن الاستقالة من تدريب برشلونة: لا أفكر في ذلك نهائيًا“.

وأضاف: ”لقد كانت خطتنا تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول لكننا فشلنا في ذلك“.

وتابع: ”تحكمنا وسيطرنا على المباراة قبل تسجيل ليفانتي الهدف الأول عن طريق جوزيه كامبانا بالدقيقة 61“.

وأكمل: ”لقد قلبوا النتيجة في دقيقتين ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث الذي تسبب في مشاكل كبيرة لنا وعقد الأمور علينا“.

وعن استبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي من لقاء اليوم، رد فالفيردي: ”هو قراري واتخذته لأنه هناك الكثير من المباريات المقبلة“.

وتابع: ”استبعاد ديمبلي قرار فني، وبالطبع نفتقد اللاعبين الذين لم يحضروا اليوم، لكننا كنا سنفتقد الشاب أنسو فاتي بحضور الفرنسي“.

واعترف فالفيردي في تصريحاته بأن برشلونة يعانى هذا الموسم خلال المباريات خارج ملعبه كامب نو.

واختتم: ”يجب علينا تحليل مستوانا خارج أرضنا، وما يقلقني أداء الفريق عندما نتقدم في المباريات وليس بعد التأخر“.

وتعرض برشلونة حامل اللقب لخسارة صادمة 3-1 أمام مستضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت بعد أن أهدر تقدمه واستقبل ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق بالشوط الثاني لتنتهي سلسلة من سبعة انتصارات في جميع المسابقات.

وعاد برشلونة للصدارة في الجولة الماضية عندما سحق بلد الوليد 5-1 بمنتصف الأسبوع وكان في وضع مريح اليوم عندما تقدم ليونيل ميسي بركلة جزاء في الدقيقة 38.

وبدأت مشاكل برشلونة عندما خرج لويس سواريز للإصابة بعد الهدف ثم انهار في الشوط الثاني عندما حول ليفانتي أول ثلاث تسديدات له على المرمى إلى أهداف.

وتعادل خوسيه كامبانيا في الدقيقة 61 بعد هجمة مرتدة سريعة عقب قطع الكرة بنصف ملعب برشلونة ثم أضاف بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ووسع نيمانيا رادويا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة.

وقلص ميسي الفارق سريعًا ليمنح برشلونة الأمل لكن الهدف ألغي لوجود تسلل على أنطوان جريزمان بعد مراجعة حكم الفيديو.

وهذه الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الموسم بالمسابقة لكنه يظل في الصدارة برصيد 22 نقطة من 11 مباراة ويمكن لأتلتيكو مدريد وريال مدريد انتزاع القمة إذا فاز في وقت لاحق اليوم.

وصعد ليفانتي، الذي فاز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات بملعبه أمام فريق المدرب إرنستو بالبيردي، للمركز الثامن ولديه 17 نقطة.

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة للصحفيين ”كانت مباراة متكافئة لكنهم نالوا الأفضلية خلال سبع دقائق. لم نقدم أداء رائعًا لكن النتيجة ثقيلة“.

وأضاف ”لم نصنع الكثير من الفرص في الشوط الثاني وألحقنا الضرر بأنفسنا في الفترة التي سجلوا فيها ثلاثة أهداف.

”دفعوا بكثير من اللاعبين في الأمام وتمركزوا بشكل أفضل منا. سنحاول التحلي بالإيجابية. كنا نمضي في سلسلة رائعة وتوقفت الآن لكننا نحتفظ بالصدارة وتوجد الكثير من المباريات أمامنا“.