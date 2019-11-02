جدول ترتيب الدور الإسباني بعد هزيمة نادي برشلونة أمام ليفانتي (صورة)

تعرض برشلونة حامل اللقب لخسارة صادمة 3-1 أمام مستضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت بعد أن أهدر تقدمه واستقبل ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق بالشوط الثاني.

وعاد برشلونة للصدارة في الجولة الماضية عندما سحق بلد الوليد 5-1 في منتصف الأسبوع، وكان في وضع مريح اليوم عندما تقدم ليونيل ميسي بركلة جزاء في الدقيقة 38.

وبدأت مشاكل برشلونة عندما خرج لويس سواريز للإصابة بعد الهدف، ثم انهار في الشوط الثاني عندما حول ليفانتي أول ثلاث تسديدات له على المرمى إلى أهداف.

وتعادل خوسيه كامبانيا في الدقيقة 61 بعد هجمة مرتدة سريعة، ثم أضاف بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ووسع نيمانيا رادويا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة.

وقلص ميسي الفارق سريعًا ليمنح برشلونة الأمل، لكن ألغي الهدف لوجود تسلل على أنطوان جريزمان بعد مراجعة حكم الفيديو.

وهذه الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الموسم بالمسابقة، لكنه يظل في الصدارة برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، ويمكن لأتلتيكو مدريد وريال مدريد انتزاع القمة إذا فازا في وقت لاحق اليوم.