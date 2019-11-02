ليفانتي يحول تأخره إلى فوز مثير على برشلونة ويشعل صراع صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حقق ليفانتي فوزًا كبيرًا على ضيفه برشلونة، بنتيجة (3-1) مساء اليوم السبت، بالجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بينما سجل أهداف ليفانتي كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا في الدقائق 61، 63، و68 على الترتيب.

وتُعد هذه الهزيمة هي الثالثة لبرشلونة في الليغا هذا الموسم، حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في الصدارة مؤقتًا، وقفز ليفانتي إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ليفانتي 0 × 1 برشلونة | هدف ميسي pic.twitter.com/OtHlxEbqI5 — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) November 2, 2019

وسيشتعل الصراع على صدارة الليغا، بعد سقوط البارسا بين الوصيف ريال مدريد(21 نقطة)، وغرناطة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية (20 نقطة لكل منهم).

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح برشلونة في الدقيقة 36، بسبب تدخل لاعب ليفانتي ميرامون العنيف على سيميدو في منطقة الجزاء، وانبرى لتنفيذها القائد ليونيل ميسي الذي سدد على يسار الحارس أيتور، ويتقدم للبلوغرانا في النتيجة.

ليفانتي 1 × 1 برشلونة | هدف كامبانيا pic.twitter.com/ggyOECLN9x — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) November 2, 2019

في الدقيقة 61، نجح خوسيه كامبانيا لاعب ليفانتي في تسجيل هدف التعادل، حيث استقبل تمريرة عرضية في منطقة الجزاء من زميله موراليس، وسدد على يمين تير شتيجن، دون أي رقابة دفاعية لاعبي البارسا.

ليفانتي 2 × 1 برشلونة | هدف بورخا مايورال pic.twitter.com/epXGgHn5Ln — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) November 2, 2019

ثم نجح بورخا مايورال في تسجيل الهدف الثاني لليفانتي، الذي استقبل تمريرة من زميله خوسيه كامبانيا على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة صاروخية على يمين الحارس تير شتيغن، ليتقدم لأصحاب الأرض في النتيجة.

واستمرت انتفاضة ليفانتي، بتسجيل الصربي نيمانيا رادويا الهدف الثالث في الدقيقة 68، مستغلًا عودة الكرة من المدافع لينجليت، وسدد كرة قوية اصطدمت ببوسكيتس قبل أن تدخل يمين الحارس تير شتيغن.