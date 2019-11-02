هدف مباراة ليفانتي وبرشلونة.. ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ليفانتي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”سيوتات دي فالنسيا“ في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف اول برشلونة "ميسي" HD حسابي الأساسي@iF26L pic.twitter.com/OD1hFXsDE7 — فيصل اهداف (@N4wkQ) November 2, 2019

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي ليفانتي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وحقق برشلونة الفوز في 12 مواجهة من أصل آخر 14 مباراة لعبها ضد ليفانتي، سجل خلالها 49 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مناسبات.

وقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 13 أسيست لزملائه ضد ليفانتي، أكثر من أي فريق آخر في الليغا.

وطوال تاريخ الفريقين تواجها 26 مرة، نجح البارسا في تحقيق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاءين فقط.

ويعول برشلونة على ليونيل ميسي الذي سجل ”هدفين“ وصنع مثليهما في الجولة الماضية أمام بلد الوليد بالمباراة التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5 – 1، من أجل تحقيق الفوز السادس على التوالي.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 101 هدف في جميع المسابقات، تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، بينما يتفوق بفارق 38 هدفًا عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفًا في جميع المسابقات.