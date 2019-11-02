الكشف عن سر غياب ديمبلي عن قائمة مباراة برشلونة ضد ليفانتي

أثار استبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي من قائمة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، مساء اليوم السبت، دهشة المشجعين، حيث لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن إصابة اللاعب قبل المواجهة في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال جون أسبيازو، المدرب المساعد للفريق الأول بنادي برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”ديمبلي لا يعاني من أي إصابة، لقد تعافى منذ فترة، ولكن إرنستو فضل عدم الاعتماد عليه في تلك المباراة“.

وتابع: ”لدينا خيارات أخرى مثل كارليس بيريز وأنسو فاتي، بعد مناقشات كثيرة بين الجهاز الفني قبل إعلان قائمة المباراة“.

فيما كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن ”ديمبلي شعر بانزعاج في التدريب وأخبر الجهازين الطبي والفني، اللذين لم يريدا المخاطرة بإشراكه في مباراة اليوم“.

وكان ديمبلي قد تغيب عن آخر مباراتين للفريق في الدوري أمام إيبار وبلد الوليد للإيقاف، بعد طرده أمام إشبيلية في الجولة الثامنة.