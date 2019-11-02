التشكيلة الرسمية لمباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الرسمية للفريق في مواجهة ليفانتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويملك برشلونة 22 نقطة وضعته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل ليفانتي المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.

برشلونة لديه مباراة مؤجلة مع ريال مدريد تحدد لها 18 ديسمبر المقبل، بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الماضي بملعب ”كامب نو“، وشهدت مدينة برشلونة مظاهرات عارمة وأعمال عنف؛ بسبب الأحكام الصادرة من المحكمة العليا الإسبانية بحبس 9 من زعماء إقليم كتالونيا لفترات تتراوح ما بين 9 و13 سنة، بتهمة التحريض على التمرد؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال في 2017.

ويعول برشلونة على ليونيل ميسي الذي سجل ”هدفين“ وصنع مثليهما في الجولة الماضية أمام بلد الوليد بالمباراة التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5 – 1، من أجل تحقيق الفوز السادس على التوالي.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 101 هدف في جميع المسابقات، تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، بينما يتفوق بفارق 38 هدفًا عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفًا في جميع المسابقات.

جاءت التشكيلة الرسمية للبلوغرانا كالآتي: ”شتيغن – روبيرتو، بيكيه، لينغليت، سيميدو، فيدال، دي يونغ، أرتور، ميسي، سواريز، غريزمان“.

وجاءت تشكيلة ليفانتي كالآتي: