ريال مدريد يراقب 3 جواهر فرنسية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد يراقب 3 لاعبين فرنسيين، لبحث إمكانية التعاقد مع أحدهم.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“ فإن ريال مدريد يراقب عن كثب 3 ”جواهر“ فرنسية في مركز قلب الدفاع، لبحث إمكانية التعاقد مع أحدهم، لتعويض الفرنسي الآخر رافائيل فاران.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يراقب ويليام ساليبا، لاعب آرسنال الإنجليزي المعار إلى سانت إيتيان الفرنسي، وأبوبكر كمارا، لاعب مارسيليا الإنجليزي، وبينوا باديشيلي لاعب موناكو.

وأشارت ”ديفنسا سنترال“، إلى ن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد هو من طلب من إدارة ناديه مراقبة مواطنيه الثلاثة، ويريد التعاقد مع أحدهم.

وأضافت الشبكة أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع ويليام ساليبا، رغم أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، ويرتبط بعقد مع نادي آرسنال، وأضافت أنه أحد الخيارات المستقبلية التي طرحها زيدان على الطاولة، ويحمل جنسية الكاميرون.

وشارك ساليبا في 6 مباريات مع سانت إيتيان الموسم الحالي بواقع 451 دقيقة.

أما بينوا باديشيلي فيبلغ من العمر 18 عامًا أيضًا، يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية، وهو من فريق الناشئين بنادي موناكو وينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2021، وشارك الموسم الحالي في 10 مباريات بواقع 900 دقيقة.

واللاعب الثالث هو أبوبكر كمارا، يحمل الجنسية السنغال، ويبلغ من العمر 19 عامًا، وشارك مع مارسيليا في 9 مباريات الموسم الحالي بواقع 810 دقائق، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2022.

وقبل أشهر تحدثت تقارير عن رغبة فاران في الرحيل عن ريال مدريد، بحثًا عن تحدٍ ومشروع جديدين، وأبدى فاران غضبه من عدم حصوله على أي تكريم من النادي عقب تتويجه بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي، عكس ما حدث في برشلونة مع مواطنيه: صامويل أومتيتي، وكليمونت لينغليت، ولوكاس هرنانديز، وتوماس ليمار، وأنطوان غريزمان، في أتلتيكو مدريد، قبل رحيله إلى برشلونة.

وزاد غضب الدولي الشاب بعد رفض حضوره حفل الكرة الذهبية رغم إقامته في باريس وشهد تكريم المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم والسماح لزميله لوكا مودريتش بالحضور واستلام الجائزة.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 287 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 7، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأحرز مثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبًا في كأس إسبانيا.