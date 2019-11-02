التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يستضيف نادي ريال مدريد منافسه ريال بيتيس، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني للموسم 2019/2020.

وتقام مباراة ريال مدريد مع ريال بيتيس الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت رؤوف خليف.

ويملك ريال مدريد 21 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة، المتصدر، في حين يملك ريال بيتيس 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يعتمد زيدان على هذه التشكيلة.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، واإدر ميليتاو، وسيرجيو راموس، وفيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش، وكاسيميرو، وتوني كروس.

الهجوم: رودريغو، وكريم بنزيما، وإدين هازارد.

كما توقعت صحيفة ”اس“ أن يعتمد زيدان على ذات التشكيلة التي توقعتها ”ماركا“، باستثناء وجود فالفيردي مكان كاسيميرو.

وفاز ريال مدريد 7 مرات، مقابل فوزين لريال بيتيس، وانتهت مباراة بالتعادل في آخر 10 مباريات بين الفريقين، علمًا أن بيتيس فاز في آخر مباراة، وكانت على ملعب سانتياغو برنابيو، في مايو الماضي.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرينغي لمواجهة ريال بيتيس، وشهدت القائمة عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد غيابه عن مباراة ليغانيس الأخيرة.

واستمر غياب إبراهيم دياز، وماريانو دياز، وأودريوزولا بقرار فني، وفي الوقت ذاته شهدت القائمة غياب غاريث بيل وجيمس رودريغيز، اللذين غابا عن التدريبات مع الفريق، نظرًا لعودة جيمس من كولومبيا، حيث رُزق بطفل، وعدم وجود أي معلومات طبية عن حالة بيل.

وضمت القائمة 19 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتيوب.

الدفاع: كارفخال – ميليتاو – راموس – فاران – ميندي – مارسيلوز

الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – إيسكو.

الهجوم: هازارد – بنزيما – يوفتيش – فينيسيوس – رودريغو.

زيدان يصل للتشكيلة المثالية

واهتمت صحف مدريد ”أس“ و“ماركا“ بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وقراراته الأخيرة بشأن التشكيلة الرئيسة للفريق في الموسم الحالي مؤكدة أنه اتخذ قرارات حاسمة طيلة الفترة السابقة للاستقرار على 11 لاعبًا.

ومنذ بداية الموسم الحالي لم يستقر زيدان على تشكيل واحد لمدة لقاءين سوى في اللقاءين الأخيرة أمام غالاتا سراي التركي في دوري الأبطال وليغانيس في الدوري الإسباني حيث حقق فيهما الفوز وكان الثاني بحصة كبيرة 5/2 ومستوى جيد.

وكتبت صحيفة ”أس“ حول الموضوع بعنوان ”زيدان بدأ يرى الطريق“ مؤكدة أنه اتخذ قراره بشأن عدة لاعبين بعضهم لم يعد خارج النقاش كحال الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي.

بينما كتبت صحيفة ”ماركا“ حول الموضوع بعنوان ”القرارات الخفية لزيدان للوصول لتشكيل رسمي“ مؤكدة أنه استمع كثيرًا للانتقادات وعمل على تجريب كل اللاعبين من أجل الوصول إلى 11 لاعبًا أساسيًا لكن ما زالت تنتظره قرارات جديدة بعد عودة المصابين.

لاعبون حصلوا على الثقة

وجدد زيدان الثقة في الحارس البلجيكي تيبو كورتوا رغم الانتقادات التي تعرض لها من طرف الجماهير وخاصة بعد لقاء كلوب بروج في دوري الأبطال، لكن المدرب منحه ثقته كاملة في آخر لقاءين ليؤكد أنه الحارس الأساسي للفريق.

وحافظ كورتوا على نظافة مرماه في اللقاءين على التوالي ولأول مرة في سانتياغو بيرنابيو بعد فترة طويلة من تلقي الأهداف.

بينما كان القرار الثاني للمدرب الفرنسي يخص أحد الحرس القديم البرازيلي مارسيلو والذي عاد للظهور كظهير أيسر رغم عودة الفرنسي فيرلاند ميندي من الإصابة.

في حين جاء قراره الثالث يخص وسط الميدان حيث وجد في الأوروغواياني الشاب فيدي فالفيردي كل المواصفات التي كان يحتاجها من مجهود بدني دفاعًا وهجومًا وقدرة على التحرك بالكرة ودونها وفضّله على الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني إيسكو.

وجاء رابع قرارات زيدان في الهجوم بعدما وضع البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور على دكة البدلاء لفائدة مواطنه الشاب رودريغو الذي أصبح لاعبًا رسميًا في الفريق الأول ويلعب في الجهة اليمنى من الهجوم.

لاعبون غير قابلين للمس

وبجانب القرارات الأربعة جدد زيدان ثقته في 7 لاعبين غير قابلين للمس في الفريق وهم في الدفاع داني كارفخال ورافائيل فاران والعميد سيرجيو راموس. وفي وسط الميدان أصبح الثنائي البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس يقدمان أفضل مستوياتهما في هذا الموسم.

وفي الهجوم يبقى الفرنسي كريم بنزيما المهاجم الأول والهداف الأول للفريق بجانبه النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي يتطور مستواه مع توالي اللقاءات.