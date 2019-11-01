جدول مباريات برشلونة في شهر نوفمبر (شاهد)

عندما بدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع تعرّض المدرب إرنستو فالفيردي لانتقادات وثارت تساؤلات حول إمكانية توقف الانتصارات لكن الفريق كان يفتقر عنصرًا مهمًا.

وهذا الأمر يتعلق بغياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة لكن مع عودة الهداف التاريخي لبرشلونة للتشكيلة الأساسية فاز النادي في سبع مباريات متتالية، ومن المنتظر أن يواصل هذه السلسلة عندما يواجه ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت.

وقبل أن يدخل ميسي التشكيلة الأساسية، عندما واجه فياريال في سبتمبر أيلول، كان برشلونة قد فاز مرتين فقط في أول ست مباريات حيث خسر مرتين وتعادل في مباراتين أيضًا.

ومنذ العودة سجل ميسي خمسة أهداف ومرر خمس كرات حاسمة ليقود برشلونة إلى صدارة الدوري بعد عرض رائع والفوز 5-1 على ريال بلد الوليد حيث هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

ويخوض برشلونة 5 مباريات خلال شهر نوفمبر الجاري، بواقع 3 مباريات في الدوري الإسباني، بجانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي جدول مباريات برشلونة في شهر نوفمبر:

مُباريات نادي برشلونة في شهر نوفمبر pic.twitter.com/y7AKZ7uM4q — FCB World (@FCBW_A7) October 31, 2019

* يواجه برشلونة فيق ليفانتى غدا السبت خارج أرضه في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

* يستضيف برشلونة سلافيا براغ التشيكى يوم 5 بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

* يلعب برشلونة أمام سيلتا فيغو يوم 9

* يخرج برشلونة لمواجهة فريق ليغانيس يوم 23.

* يختتم برشلونة مواجهات شهر نوفمبر، أمام بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 27 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.