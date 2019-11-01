زيدان يتحدث عن مستقبل غاريث بيل مع ريال مدريد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل مواجهة ريال بيتيس غدًا السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، عن عدة قضايا تهم فريقه بينها مشكلة الجناح الويلزي غاريث بيل.

وقال زيدان حول الجناح الويلزي: ”المشكلة من الماضي، وحاليًا هو هنا، نحن معه من أجل العودة للفريق“.

وأضاف حول بيل ووكيل أعماله وقضية الرحيل: ”هو هناك لا يمكنني فعل أي شيء ولن أحاول إقناعه بالبقاء، عاد من السفر ويتدرب، لن يكون متاحًا حاليًا يجب أن تخرجوه ليتحدث معكم“.

وأكد زيدان أن النجمين الشابين رودريغو وفيدي فالفيردي يقدمان مستوىً جيدًا ورفض مقارنة الأوروغواياني ببول بوغبا وقال: ”لا فالفيردي ليس بوغبا، إنه لاعب شاب ويملك مستقبلًا كبيرًا، لم أتفاجأ نهائيًا بمستواه، يواصل العمل وهو لاعب مهم للفريق، لدي 25 لاعبًا، لكنه ليس نسخة من بول بوغبا منخفض التكلفة“.

وأضاف متحدثًا عن الجناح البرازيلي ”يجب أن نكون هادئين معه، إنه لاعب هادئ ويملك شخصية، مؤخرًا قالها لأنها طبيعية، يجب أيضًا أن تكونوا هادئين معه فهو يبلغ 18 عامًا فقط، نجح بمؤهلاته وشخصيته وسنرى ما سيحدث في اللقاءات القادمة“.

وأكد زيدان أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد يتطور بشكل جيد وقال: ”أراه في وضع جيد ما ينقصه قليلًا هو التسجيل بشكل دائم، لكننا سعداء بما يفعله على أرضية الملعب ونراه يتطور كل يوم نحو الأفضل، ومن الطبيعي أن يأخذ بعض الوقت“.

كما تحدث زيدان عن تصريحات البرازيلي مارسيلو حول شعوره بالقلق والاختناق قبل نهائي كييف أمام ليفربول وقال: ”لم يكن في علمي ذلك، لكن بشكل طبيعي قبل مواجهة نهائي يكون بعض القلق عشت ذلك كلاعب، لكن حين يبدأ اللعب كل شيء ينتهي“.

كما أكد زيدان أن وضعية البرازيلي كاسميرو معقدة، لأنه لم ينل قسطًا من الراحة نهائيًا هذا الموسم وقال: ”إنها وضعية معقدة، يتصرف بشكل جيد في هذا الوقت، قلة من اللاعبين يمتازون بهذه المواصفات سنحاول إبقاءه على هذا المستوى“.

ويواجه ريال مدريد السبت ريال بيتيس في سانتياغو برنابيو بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على ليغانيس الأربعاء 5/0، وصعوده إلى المركز الثاني خلف برشلونة بفارق نقطة، ويسعى للبقاء قريبًا من الصدارة والاستمرار في خط الفريق التصاعدي.