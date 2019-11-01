صحيفة: غريزمان لا يزال منعزلًا في برشلونة

أشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أن أنطوان غريزمان لا تزال علاقاته مع زملائه في فريقه الجديد برشلونة محدودة وفضّل عليه ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عثمان ديمبلي وأنسو وفاتي.

وانضم غريزمان إلى حامل لقب الليغا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو وإلى جواره الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، لكن المهاجم الفرنسي لا يزال غير مستقر في النادي الكتالوني.

واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على لاعبين مختلفين بدلًا من غريزمان مثل الفرنسي ديمبلي والشاب أنسو فاتي، ويبدو أن مهاجم أتلتيكو مدريد السابق لم يملأ الفراغ الذي تركه نيمار في صفوف خط هجوم برشلونة إلى جوار النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحفية ذاتها أن غريزمان ليس مخضرمًا لدرجة يمكن معها منح ميسي وسواريز بعض الراحة رغم وجوده في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية بعد عامين 2016 و2018.

وأسهم تألق ميسي أمام ريال بلد الوليد ومشاركة الشاب أنسو وفاتي الذي يحظى بمساندة الجماهير ووسائل الإعلام، أبقى الأمر كما هو لكن أزمة غريزمان لا تزال قائمة.

فلا يجب للاعب مثله انضم لبرشلونة مقابل مبلغ ضخم أن يبتعد عن التشكيلة الأساسية في أكثر المباريات سهولة، رغم أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات له في كامب نو.

القرار

ويبدو أن الفيلم الوثائقي ”القرار“ الذي أطلقه غريزمان قبل كأس العالم 2018؛ لإعلان بقائه في أتلتيكو مدريد ورفض برشلونة لا يزال عالقًا في أذهان اللاعبين ويرون أن اللاعب رفض الانضمام له وذلك يشعر المهاجم الفرنسي أن أبواب النادي الكتالوني لم يتم فتحها على مصراعيها له بعد.

ويشعر غريزمان ببرودة الأجواء في غرفة خلع ملابس الفريق، رغم ما يبدو من أن علاقته مع ميسي جيدة وكذلك ديمبلي، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق عدة شهور للانسجام بين اللاعب وزملائه الجدد.

في انتظار التأقلم

وقال المهاجم الفرنسي مطلع الشهر الحالي، إنه بحاجة للحصول على المزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء المحيطة به عقب بدايته الخافتة مع الفريق.

وفشل اللاعب الفرنسي في التسجيل في العديد من المباريات الرسمية وتعرض لانتقادات بسبب سوء أداء الفريق هذا الموسم؛ ما أدى لإضاعة الفريق لثماني نقاط في أول 7 مباريات بالدوري الاسباني.

وأضاف غريزمان قبل مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في برشلونة ضمن المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا ”من الصعب أن تتأقلم بنسبة 100% في غضون شهرين. لا زلت قادمًا إلى هنا والفلسفة مختلفة وأريد أن أتعلم وأتحسن من عدة أوجه“.

وأكمل ”أشعر بالراحة هنا لكنني بحاجة لوقت للتحسن، خاصة على صعيد تحركاتي بدون كرة وأريد أن أشارك أكثر في اللعب. أشعر بأنني على ما يرام ولدي الثقة لكنني أدرك أنني افتقد للقليل من الأمور لكي أصل إلى أفضل مستوى ممكن لي. أعتقد أنني أمضي في المسار الصحيح“.

وقادت إصابات ميسي وسواريز وديمبلي لأن يلعب غريزمان إلى جوار 6 لاعبين مختلفين على الصعيد الهجومي هذا الموسم، وقال المهاجم إنه من المفهوم أنه لم يصل بعد لمرحلة الانطلاق.