برشلونة ”المدعوم بميسي“ يريد مواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري الإسباني

عندما بدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع تعرّض المدرب إرنستو فالفيردي لانتقادات وثارت تساؤلات حول إمكانية توقف الانتصارات لكن الفريق كان يفتقر عنصرًا مهمًا.

وهذا الأمر يتعلق بغياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة لكن مع عودة الهداف التاريخي لبرشلونة للتشكيلة الأساسية فاز النادي في سبع مباريات متتالية، ومن المنتظر أن يواصل هذه السلسلة عندما يواجه ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت.

وقبل أن يدخل ميسي التشكيلة الأساسية، عندما واجه فياريال في سبتمبر أيلول، كان برشلونة قد فاز مرتين فقط في أول ست مباريات حيث خسر مرتين وتعادل في مباراتين أيضًا.

ومنذ العودة سجل ميسي خمسة أهداف ومرر خمس كرات حاسمة ليقود برشلونة إلى صدارة الدوري بعد عرض رائع والفوز 5-1 على ريال بلد الوليد حيث هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

وقال كليمو لينجليه مدافع برشلونة: ”إنه يشعر بتحسن مع خوض المزيد من الدقائق وهذا ما يتضح. عندما يكون بهذا المستوى تصبح الأمور أصعب على المنافس لإيقافه“.

ويدرك ليفانتي جيدًا ماذا يعني أن يكون ميسي في قمة مستواه حيث سجل النجم الأرجنتيني ثلاثية خلال الفوز 5-صفر الموسم الماضي كما هز شباك الفريق 21 مرة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 22 نقطة من عشر مباريات رغم أن غرناطة ثالث الترتيب قد يقفز إلى القمة إذا فاز على خيتافي اليوم الخميس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعدما حقق فوزه الأكبر هذا الموسم بالانتصار 5-صفر على ليجانيس يوم الأربعاء وسيبحث عن المزيد من التألق عندما يواجه ريال بيتيس يوم السبت.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد مرة أخرى دون جاريث بيل بسبب الإصابة لكنه بات يملك البديل وهو البرازيلي رودريجو البالغ عمره 18 عامًا والذي سجل هدفه الثاني مع النادي خلال الفوز الساحق على ليجانيس.

لكن مواطنه كاسيميرو حذر من وضع مسؤولية مبالغ فيها على كاهل اللاعب الشاب.

وقال كاسيميرو: ”لا يجب أن ننسى أن عمره 18 ولا يمكن أن نفرض عليه الكثير من الضغط، هو شاب ويجب أن نتحلى معه بالصبر“.

وأضاف ”إنه لا يزال صغيرًا جدًا ولقد أظهر أنه يملك الكثير من الإمكانات وهو لاعب مهم جدًا في تشكيلتنا“.

وسيخوض أتليتيكو مدريد اختبارًا صعبًا في ضيافة إشبيلية بعدما تعادل للمرة الخامسة في ثماني مباريات بالدوري عقب هدف متأخر أهدى ألافيس التعادل 1-1 يوم الثلاثاء الماضي.