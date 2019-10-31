إيديرسون خوسيه موهبة كروزيرو يرد على اهتمام برشلونة: ليس الوقت المناسب للتفكير في الرحيل

رد اللاعب البرازيلي إيديرسون خوسيه، نجم خط وسط نادي كروزيرو البرازيلي، على الأنباء التي ترددت عن اهتمام برشلونة الإسباني بالظفر بخدماته.

وتردد أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات إيديرسون، بعدما التقى إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني مع وكيل أعمال اللاعب، سيزار جودوي في البرازيل

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن إيديرسون قوله: ”حتى الآن، لم يخبرني وكلائي بأي شيء عن هذا الأمر، لذلك لا يوجد الكثير لنتحدث عنه“.

وأضاف: ”لا أعرف ما إذا كان الاجتماع الأخير يخصّني أم كان لسبب آخر، لأن أندريه كوري (أحد كشافي برشلونة) يعمل مع وكيلي سيزار“.

وأردف: ”أنا سعيد جدًا لو كان هناك اهتمام من برشلونة، لكن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في الرحيل، ومن الضروري التركيز بنسبة 100% مع كروزيرو“.

واختتم إيديرسون: ”أريد أن أساعد النادي كثيرًا، والذي أتاح لي العديد من الفرص“.

وشارك إيديرسون الذي أكمل 20 عامًا في يوليو الماضي، في 11 مباراة الموسم الحالي، بواقع 850 دقيقة، مع كروزيرو، سجل فيها هدفًا وحيدًا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد.