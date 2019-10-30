فالفيردي: ميسي يقوم مع برشلونة بـ“المستحيل“

أكد ارنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه من المستحيل على أي شخص القيام بما يقوم به الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما قاد الأخير النادي الكتالوني لتحقيق فوز عريض 5- 1 على منافسه بلد الوليد في الدوري الإسباني ”الليغا“، الثلاثاء.

وقال فالفيردي: ”تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلًا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب يبدو لك أن كل شيء سهل وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، وهذا مستحيل“.

ونجح ميسي مساء أمس في قيادة برشلونة للفوز على ضيفه بلد الوليد في الأسبوع العاشر من الليجا، وشهدت المباراة تألقه بشكل لافت، بعدما سجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

وأشار فالفيردي إلى أنه في كل مرة يستحوذ فيها ميسي على الكرة يتوقع أن يحدث شيء ما، وأضاف قائلًا: ”شيء جيد بالنسبة لنا وسيىء لهم، إنه يتمتع بتلك الموهبة التي لا يملكها أحد، إنه يمر من أي لاعب، الأمر لا يعتمد على أنه يستطيع أن يقوم بحركة فردية، بل لأنه يرى ما لا يراه أحد، أحيانًا يحدث لي هذا في التدريبات، حيث يرى هو تمريرة لا يمكن أن تراها من الخارج“.

وأعرب فالفيردي عن سعادته بتعافي ميسي وعودته إلى جاهزيته البدنية وتطوره فنيًا في كل يوم بعد الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، وأكمل قائلًا: ”إنه من الجيد بالنسبة لنا أن يستعيد جاهزيته بعد فترة كبيرة من التوقف وأن يتمكن من تسجيل الأهداف“.

وأوضح فالفيردي أن برشلونة يتطلع إلى الفوز بالليغا مجددًا بعد تعافي ميسي وعودته للمشاركة في المباريات، وأكمل قائلًا: ”نحمل الليغا في ذاكرتنا، ما نريده الآن هو النظر إلى الأمام والفوز بهذه النسخة وهو أمر سيكون معقدًا كما كان الحال مع جميع النسخ، بلد الوليد تعادل مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تحقيق الفوز على أي ملعب هو شيء صعب“.