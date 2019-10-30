فيرلاند ميندي قد يظهر لأول مرة مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو

سيخوض الفرنسي فيرلاند ميندي على الأرجح أولى لحظاته الكبيرة في سانتياغو برنابيو عندما يواجه ريال مدريد فريق ليغانيس بعدما شارك أمام لأول مرة ضد فياريال وبدأ مرة أخرى ضد اشبيلية وخاض 90 دقيقة كاملة أمام باريس سان جيرمان في باريس في دوري أبطال أوروبا.

ومن المثير للاهتمام، أن مبارياته الثلاث (التي لعبها بالكامل)، كانت بعيدة عن ملعب سانتياغو بيرنابيو قبل مباراة ليغانيس حيث قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدفع بالمدافع الفرنسي في سانتياغو برنابيو هذا الموسم.

وطلب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب ضم ميندي الذي كلف النادي 48 مليون يورو ولكنه بالكاد خاض 270 دقيقة مع الفريق الملكي بسبب إصابة في العضلات في بداية هذه المسابقة.

و تعرض المدافع لإصابة في الفخذ الأمني مما حال دون استكمال مرحلة الإعداد في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها بشهر واحد فقط تعرض لإصابة في عضلات الفخذ للساق اليسرى أمام اشبيلية.

ومنذ ذلك الحين لم يشارك مع الفريق وكانت مباراته الاخيرة مفيدة لاستعادة حساسية المباريات والأداء تحت أنظار زيدان المدافع عنه بقوة.

أداء جيد

وحتى ذلك الوقت قدم ميندي أداء مميزًا أمام فياريال واشبيلية ليؤدي بتنظيم دفاعي وهجومي عكس البرازيلي مارسيلو الذي يتمتع بعقلية هجومية أكبر.

وحقق ميندي 45 تمريرة ناجحة من 51 محاولة (88.2٪) ، منها 31 في نصف ملعب الخصم لكنه فقد الكرة 14 مرة.

وبعد شفائه الشهر الماضي قد يشارك ميندي لأول مرة هذا الموسم في سانتياغو برنابيو وقد يتكرر الأمر مع خوض الفريق أربع مباريات خلال الفترة المقبلة ثلاث بينها في سانتياغو برنابيو تبدو عودته أكثر من مؤكدة.

صفقة غير رابحة

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن ريال مدريد ضم المدافع ميندي من أولمبيك ليون مقابل 48 مليون يورو لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الحالي لكنه لم يشارك كثيرًا في المباريات بسبب الإصابة.

وأكد الناديان أن الصفقة التي رفعت قيمة ما أنفقه العملاق الإسباني خلال الصيف الماضي إلى ما يقدر بنحو 300 مليون يورو (339 مليون دولار) في وقت يحاول فيه ريال مدريد تعويض موسم 2018-2019 الذي أنهاه دون تحقيق أي بطولة واستعان فيه بجهود ثلاثة مدربين.