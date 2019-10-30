أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس: 3-0 للملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس: 3-0 للملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم البرازيلي رودريغو بهدف لصالح ريال مدريد في شباك ليغانيس خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وأحرز رودريغو هدف الريال الأول في الدقيقة السادية من متاعة لبينية كريم بنزيما.

ونجح توني كروس في إضافة الهدف الثاني للريال بعده بدقيقتين.

وأحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث للريال من ركلة جزاء.

وخاض ريال مدريد 9 جولات، ويملك 18 نقطة في المركز السادس، أما ليغانيس فقد خاض 10 جولات ويملك 5 نقط، يتذيل بها جدول ترتيب الليغا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على غالطة سراي التركي بهدف الألماني توني كروس في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتأجل لقاؤه الماضي في الليغا أمام الغريم التقليدي برشلونة لدواع أمنية.

والتقى الفريقان في 12 مباراة فاز ريال مدريد في تسع مباريات وفاز ليغانيس في مباراتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وسجل ريال مدريد 28 هدفًا في حين سجل ليغانيس 13 هدفًا.

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