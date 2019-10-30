هل تعمد ميسي وسواريز عدم التمرير لغريزمان؟ (فيديو)

أثارت إحدى الكرات التي استحوذ عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء الثلاثاء، في الليغا، استياء جمهور ”البلوغرانا“، منتقدين البرغوث الأرجنتيتي بشدة.

ويظهر في الفيديو المتداول، ميسي داخل منطقة جزاء بلد الوليد مراوغًا عدة مدافعين ويقف على يساره النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي كان في موقع متميز وجاهزًا لتسجيل الهدف السادس، ولكن ميسي فضل التصويب على المرمى باحثًا عن ”الهاتريك“، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

غريزمان دخل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها برشلونة على ضيفه بلد الوليد 5-1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وكانت قناة ”بي إن سبورتس، كشفت عن ردة فعل غاضبة من النجم الفرنسي بعد تجاهل لويس سواريز له.

وأشارت إلى أن لاعب الفريق الكتالوني، لم يُحيي جماهير الفريق وكان أول من غادر أرضية الملعب.

وبدا أن اللاعب غير قادر على الدخول في لعب الفريق خلال هذه الدقائق، وكذلك فإن سواريز كان قادراً على تمرير كرة هدف محقق له لكنه لم يفعل ذلك.

???? غريب غريزمان كان لوحده pic.twitter.com/f3eX3wCZ1X — اريج #الاتليتي ???????? (@Areej7_ATM) October 30, 2019

وقال أحد المغردين منتقدًا تصرف ميسي: ”لا هو اللي سجلها ولا هو اللي عطاها زميله غريزمان يدعمه.. ميسي يدعم زملائه كذبة يدعم بس اللي يحبه اللي يوصلون عياله للمدرسه بس“.

لاهو الي سجلها ولا هو الي عطاها زميله غريزمان يدعمه .. ميسي يدعم زملائه كذبه يدعم بس الي يحبه الي يوصلون عياله للمدرسه بس pic.twitter.com/6i13j9ii3I — Ibrahimooo (@iIbrahimooo) October 29, 2019

وأشار آخر يدعى مازينهو: ”لميسي الحق الشرعي أن يبحث عن كرة الهاتريك، ولكن كان واضحا أن غريزمان يقف بمكان جيد للتسديد دون أن ننسى أن ليو أكثر من يصنع لزملائه“.

لميسي الحق الشرعي ان يبحث عن كرة الهاتريك، و لكن كان واضح ان غريزمان يقف بمكان جيد للتسديد دون ان ننسى ان ليو اكثر من يصنع لزملائه. pic.twitter.com/7wGVZHRA3u — Mazinho – مازينهو (@FCBinsider) October 30, 2019

وكان ميسي نفى من قبل وجود أي مشكلة بينه والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الوافد الجديد على النادي الكتالوني، رغم اعتراف الأخير بأنه يتحدث قليلًا مع قائده وأن التفاهم بينهما على المستوى الفني لم يصل إلى ذروته بعد.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية: ”بالطبع ليس لدينا أي مشكلة مع غريزمان، هناك علاقة جيدة بين الجميع داخل غرفة خلع الملابس، ونحن متحدون“.

وأوضح ميسي أيضًا أنه ليس هناك نزاع بين اللاعبين وإدارة برشلونة، رغم التصريحات الأخيرة لمدافع الفريق، جيراد بيكيه، التي أكد فيها أن الإدارة تستغل الإعلام من أجل إثارة الجدل بين لاعبي الفريق.

ولعب ليونيل ميسي بالفعل دورًا مهمًّا مع نادي برشلونة هذا الموسم، لكن المهاجم الأرجنتيني وصل أخيرًا إلى مستواه الذي يصعب إيقافه خلال الفوز 5-1 على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وسجل ميسي هدفين وصنع هدفين لزميليه أرتورو فيدال ولويس سواريز ليقفز برشلونة حامل اللقب إلى الصدارة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.

وبدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع مع وجود ميسي خارج التشكيلة بسبب الإصابة لكن منذ عودة القائد للمشاركة لأول مرة في الـ24 من سبتمبر/ أيلول فاز الفريق بمبارياته السبع في كل المسابقات.

وقبل ظهور ميسي فاز برشلونة مرتين في ست مباريات هذا الموسم وخسر أمام أتليتيك بيلباو وغرناطة.

وعانى برشلونة الأسبوع الماضي أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا لكنه انتصر 2-1 في العاصمة التشيكية بينما قدم الفريق الإسباني عرضًا قويًّا أمام بلد الوليد مع وصول ميسي إلى قمة مستواه.

وبعد أن أرسل ميسي تمريرة مذهلة إلى فيدال، الذي سجل هدف التقدم 2-1، أحرز اللاعب الأرجنتيني الهدف الثالث من ركلة حرة من مدى بعيد ليرفع رصيده إلى 50 هدفًا بهذه الطريقة خلال مسيرته الحافلة.

وأضاف قائد برشلونة هدفًا آخر في الشوط الثاني بلمسة رائعة قبل أن يصنع الهدف الخامس لزميله سواريز.

وردًّا على سؤال بشأن أداء ميسي، قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: ”ماذا يمكن أن أقول؟ في كل مرة يستحوذ فيها عليها (الكرة) يفعل شيئًا إيجابيًّا لنا وسلبيًّا للمنافس.

”إنه يملك موهبة لا يملكها أي شخص آخر. لا يتعلق الأمر بتحرك واحد يفقد المنافس توازنه، لكنه يرى أشياء لا يراها غيره“.

وأضاف: ”أنا مقتنع أن ما يراه لا يمكن رؤيته حتى من المدرجات. والآن يبدو في حالة جاهزية أكبر. نحن سعداء لأنه يؤدي بشكل رائع ولأننا نستمتع بطريقة لعبه“.

واستعاد ميسي بذلك توازنه بعدما غاب عن أغلب فترة الإعداد للموسم الجديد.

وإذا كان منافسو برشلونة بدأوا الموسم بشكل جيد، خلال غياب ميسي، فإن عودة الهداف التاريخي لبرشلونة ساعدت ناديه على اللحاق بالقمة.