غاريث بيل يرفض الاستجابة لنداء طفل أراد توقيعه على أوتوغراف رغم توسل الأم (فيديو)

رصدت صحيفة ”كواترو“ الإسبانية موقفًا سيّئًا للنجم الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، إثر عودته إلى إسبانيا، مساء الثلاثاء، قادمًا من لندن في رحلة لم يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيلها.

وأوضحت الصحيفة، من خلال فيديو تم تداوله، بأن ”غاريث بيل لم يستجب لنداء طفل أراد توقيعه على أوتوغراف عند وصوله إلى مدريد يوم أمس، بالرغم من محاولة والدة الطفل التحدث إلى بيل حيث كان تقول: (رجاءً، طفلي يُحبك)“.

وظهر في الفيديو اللاعب الويلزي وهو يتحدث في هاتفه متجاهلًا كل من حوله سواء الطفل أو وسائل الإعلام، التي كانت تلاحقه لمعرفه أسباب سفره إلى لندن المفاجئ، وابتعاده عن مباريات الميرنغي أخيرًا دون الإعلان عن إصابته.

Bale, HDTPM, es un niño ????????‍♂️pic.twitter.com/xo2QInSokS — Leo Arriaga (@Radiohen) October 30, 2019

وحذر ديل كورال، رئيس الخدمات الطبية السابق في ريال مدريد، اليوم الأربعاء، من تأثير لعبة الغولف على بيل، في تصريحات للصحافة الإسبانية.

وقال: ”لو كنت مسؤولًا في ريال مدريد حتى اللحظة، كنت سأمنع بيل من الجولف فورًا، إنها تنتج ضغوطًا على العمود الفقري، والفقرة القطنية، وهذا يسبب مشاكل عديدة للعضلات بطبيعة الحال“.

وأضاف: ”إنها ليست مشكلة ألم فقط، نحن نتحدث عن مشاكل التهاب تؤثر على وظيفة الكاحل والعضلات، هذا يعني أنه لن يستطيع لعب كرة القدم بنفس المجهود البدني الذي كان يبذله اللاعب“.

وعن رغبة بيل في إخفاء تقاريره الصحية، اعترض كورال قائلًا: ”عدم رغبة بيل في نشر التقارير إنه أمر يتعارض مع المبالغ الطائلة التي تدفعها إدارة ريال مدريد له، ولكنني أتفهم رغبة اللاعب في السرية“.

وكان لاعب النادي الملكي، صرح بأنه يحب ممارسة ”الغولف“ ومتابعة آخر أخبارها، أكثر من شغفه بالكرة، للدرجة التي تجعله يعرف كل صغيرة وكبيرة عن لعبة المشاهير والأغنياء، وربما كانت هي السبب وراء سفره المفاجئ إلى لندن.

وشد الجناح الويلزي الرحال إلى العاصمة البريطانية، منذ أيام، دون إبداء أسباب لرحلته، في الوقت الذي خرجت فيه التقارير الصحفية، لتؤكد غضب زيدان من تصرفات بيل في الفترة الأخيرة.

انسحاب زيدان

وقال موقع le10sport الفرنسي، إن زيدان اجتمع مع بيريز، صباح أمس الثلاثاء، لبحث أزمة غاريث بيل في صفوف النادي الملكي.

وأضاف: ”أبلغ زيدان رئيس الريال أنه لا يريد الحديث تحت أي ظرف عن أزمة غاريث بيل، بعد الأسئلة المكررة التي تعرض لها طوال الصيف الماضي حول مصير اللاعب“.

وأشار إلى أن زيدان أكد لبيريز أنه انسحب تمامًا من أي أمور غير فنية تتعلق بغاريث بيل، وأن التعامل يجب أن يكون بين اللاعب وإدارة ريال مدريد وعلى رأسها رئيس النادي.

وأكد التقرير الفرنسي أن بيريز هو الذي منح بيل تصريح السفر إلى لندن، بعد أن قرر زيدان الابتعاد تمامًا عن أزمات اللاعب، وترك للإدارة حرية التصرف في ملفه الشائك.

مطاردة إنجليزية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن هناك 3 أندية إنجليزية أجرت بالفعل اتصالات مع غاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، يوم الثلاثاء، إلى أن تلك الأندية هي: مانشستر يونايتد وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير، النادي السابق الذي انتقل منه بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للويلزي غاريث بيل 60 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ولم يشارك بيل في آخر مباراتين لنادي ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وغالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة غامضة لم يكشف عن تفاصيلها النادي.

ودخل اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زيدان، الذي عبّر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني، في يوليو الماضي.

وشقّ بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، قبل التراجع خلف برشلونة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات، لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن ”سانتياغو برنابيو“.